Comandante “Rojo” nunca mostró comportamientos extraños: SSPE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante su estancia en el Cereso Aguascalientes el Comandante Jaime Tejada, alias “Rojo” nunca mostró algún comportamiento extraño o anormal que mostrara algún indicio de que quisiera quitarse la vida aseguró el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

Inclusive, el jefe policiaco relató que personalmente lo visitaba cada tercer día viéndolo siempre de manera normal, insistiendo en que se desconocen los motivos que lo llevaran a decidir suicidarse.

Puntualizó que durante el tiempo que estuvo recluido se le tuvo en una área especial debido a que él lo solicitó de esta manera, al considerar que si lo pasaban al área general de internos se ponía en riesgo su vida por las actividades propias en que se desempeñaba, a lo cual se accedió.

En cuanto a los hechos, explicó que se trata de un penal con alrededor de 40 años, donde se sucedieron en un lugar donde estaba el escribiente, pidiendo permiso para ir al baño al sentirse mal y lamentablemente ahí se consuman los hechos.

-¿Secretario no hay protocolo para cuando…?

-Si, claro, todo está protocolizado en el penal, simplemente el pide permiso para ir al baño porque se sentía mal, pasó por una área que se acondicionó ahí y lamentablemente se dio el suceso ya conocido.

-¿Y no se revisó previamente el baño antes de que no hubiera cables?

-No sabemos, porque mira como lo repito, se tuvo que poner en una área especial debido a que como ustedes saben era un policía que había detenido a mucha gente y ahora sí que que no lo podíamos poner en población. Ahora sí que estaba en una área administrativa donde se guardan varias cosas y a lo mejor paso y lo tomo, digo… No se, no se, la Fiscalía está realizando las investigaciones.