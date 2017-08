Colectivo artístico embellecerá con murales la Central de Abastos

La Jornada

CDMX.- El colectivo We Do Things –integrado por artistas, diseñadores y urbanistas nacionales– informa que los próximos tres meses se encargará de embellecer con murales a la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México, que cumplirá 35 años.

Mediante el proyecto Central de muros, los creadores, en su mayoría jóvenes, eligieron el muralismo debido a que las obras fomentan una transformación ideológica y representan un acercamiento orgánico y emocional entre los espectadores.

Aerúz, Itzel Nájera, Jesús Benítez, Done BBC, Pastel, Diana Bama, Eskat Valerio, Senko One, Alby Guillaume, Alegría del Prado, Trash Aeme, Scarlett Baily, Uneg Surfer, Mike Maese, Kenta Torii, Smithe One, David Rocha y Seher One son algunos nombres y seudónimos de los artistas que dispondrán de 7 mil metros cuadrados para crear 16 murales en forma de T, de 6.60 metros de alto por 60 de largo; además de dos esquineros, dos bodegas y un espacio bajo un puente, ubicados en el sector de frutas y legumbres sobre la avenida principal de la Ceda.

Muralismo y revolución

We Do Things explica en su página web, wedothings.co: “La premisa general del proyecto es comprobar que el arte –en este caso la pintura– puede transformar y mejorar la calidad de vida de los habitantes, su entorno, además de reducir los altos índices de violencia. Después de un abandono de aproximadamente 40 años, ahora es el momento indicado para que jóvenes artistas lleven a cabo una magna tarea para volver a posicionar a nuestro país en el escaparate mundial del muralismo”.

Esa iniciativa se divide en tres fases: limpieza de muros, banquetas y perímetro del área de frutas y legumbres, labor que se efectuará en lo que resta de este mes. El pintado, segunda etapa, será entre septiembre y octubre, y finalmente, la entrega del proyecto y presentación en noviembre.

Algunos objetivos específicos son: mejorar la calidad de vida o trabajo de los habitantes y visitantes de la Ceda, promocionar una ruta turística, visual y gastronómica para impulsar el turismo, el reconocimiento de México como un país representante del muralismo y fomentar empleos, así como derramas económicas complementarias a la distribución de alimentos.

El muralismo es un movimiento artístico que se inició en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión en Estados Unidos y la Primera Guerra Mundial. El deseo de una verdadera transformación aumentó y surgieron demandas más radicales en búsqueda de una revolución social, política y económica.

Los participantes del esquema central de muros ofrecerán una conferencia de prensa este domingo en la plaza de ventas de abarrotes, ubicada en Iztapalapa, la cual será presidida por Sergio Palacios Trejo, coordinador general de la Ceda de la Ciudad de México, para difundir los pormenores de su programa de trabajo en el que no intervienen instituciones gubernamentales o partidos políticos.

La Central de Abasto de la Ciudad de México fue inaugurada por el presidente José López Portillo en noviembre de 1982. Ocupa 327 hectáreas y es el espacio mayorista más grande del mundo, con un volumen de alimentos y productos básicos de 30 mil toneladas y con capacidad de almacenaje para 122 mil toneladas, transportadas diariamente por 52 mil vehículos.

La afluencia diaria de visitantes, en su mayoría comerciantes al detalle, es de 300 mil, atendidos por unos 70 mil trabajadores en diversas actividades.

La Ceda incluye distintas zonas. La mayor es la de frutas y legumbres, con mil 881 bodegas, seguida de la de abarrotes y víveres, con 338 bodegas, a las cuales se suman mil 489 locales comerciales que abarcan prácticamente todos los rubros de una ciudad; los más comunes son los bancos, las ferreterías, de ropa, alimentos (desde simples antojerías, pasando por torterías y taquerías hasta restaurantes de lujo), lavanderías y estéticas.