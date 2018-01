Cocinan nuevo incremento en tarifas de taxis en Aguascalientes

Hidrocálido

Aguascalientes, Ags.- Aunque todavía no hay montos, ya se cocina incremento en las tarifas de taxis anticipó el líder de la agrupación Taxistas Revolucionarios, Refugio Eudave Muñoz, quien dijo que ya hubo pláticas con el Ejecutivo Estatal quién les prometió que una vez que se apruebe la Ley de Movilidad buscarán la forma de apoyarlos con ese tema.

El dirigente de los trabajadores del volante precisó en este sentido “tuvimos una plática con el gobernador, él nos dijo que en cuanto este la Ley de Movilidad el buscaría la forma de apoyarnos en las tarifas”.

Explicó asimismo que “la ley esta ahorita en el Congreso, todavía no se aprueba, hay unos puntos ahí, que nosotros queremos también decirle al señor secretario a ver si por ahí nos quitan porque hay también antes cada renovación de taxi de concesión era gratuita, y ahorita en la nueva iniciativa que esta ya le quitaron lo gratuito, no dice que se cobre o que no se cobre, pero ya con eso creo que nos van a incrementar”.

Señaló que la demanda que ellos hacen tiene entre diversos motivos el que “nos han pegado los pirata, los que tienen aplicación no nos han pegado, nos han pegado los piratas y algunas bases de compañeros que están utilizando precisamente el pirateo”.

Eudave Muñoz dijo además “están operando piratas, ya lo sabe la secretaría del Transporte, ya han agarrado algunos, y esperamos que se aplique más esto”, de ahí que entre diversas agrupaciones quieren también que les permitan utilizar su propia aplicación dado que “yo le calculo que andan por lo menos unos 200, cuándo menos” los que dijo son “particulares, no son taxis, llegan y ofrecen el servicio o alguna base en lugar de mandar un taxi manda un particular es un riesgo, hay más riesgo que con nosotros”.