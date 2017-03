Clausuran billar en el Centro por violar Ley Antitabaco

Redacción

Aguascalientes.- Con el objetivo de hacer cumplir la Ley General para el Control del Tabaco, la Dirección de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud redoblara la vigilancia para evitar que se violen las disposiciones sanitarias, y en ese sentido se suspendió un billar al encontrar a fumadores en un sitio ,prohibido.

Así lo informó el director del área, Octavio Jiménez, quien agregó que las acciones de vigilancia sanitaria se llevan a cabo de manera permanente en visitas en establecimiento de diversos giros ubicados en todos los puntos de la ciudad.

En relación a la suspensión, estuvo motivada por la presencia de personas fumando al interior de un establecimiento, a esto se le suman los hechos de que el local carecía de ceniceros de pie para apagar el cigarro en su entrada, no contaba con señaléticas, proporcionaba ceniceros a las mesas, presencia de colillas de cigarro y olor a humo de tabaco.

Luego de pagar una sanción de 11 mil pesos, y cubrir las obligaciones sanitarias, el negocio reabrió sus puertas 4 días después, y en caso de reincidencia será clausurado.

En ese sentido, el funcionario explicó que viene sosteniendo reuniones con los presidentes de las Cámaras Restauranteras y de otros organismos empresariales, precisamente para que cumplan la ley, y no afectar sus inversiones y la generación de empleo.

Así mismo, la Dirección detalló que entre las cuestiones que se verifican en los establecimientos es que cuenten con señalética adecuada, que cuenten con un área separada físicamente del espacio libre de humo de tabaco y que en ésta no se encuentren menores de edad así como que no esté ubicada en entradas o salidas de los establecimientos, igualmente se verifica en los espacios libres de humo de tabaco que no exista evidencia como colillas de cigarro, ceniza, etc.

Continuarán las visitas de verificación a establecimientos para hacer cumplir la Ley General para el Control del Tabaco y se continuarán realizando acciones de fomento y concientización sobre los riesgos que ocasiona el tabaco tanto para quien lo fuma como para los que se encuentran a su alrededor.

Para finalizar, la Dirección de Regulación Sanitaria reiteró que seguirá trabajando de manera permanente e hizo un llamado a la población a denunciar a aquellos establecimientos en que no se respete la Ley General para el Control del Tabaco, llamando al teléfono 910-79-00 Ext. 7365, asegurando que se mantendrá el anonimato de los denunciantes pues la Ley obliga a la autoridad a respetar la identidad de estas, así como a actuar en consecuencia.