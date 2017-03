Ciudadanos capturan, golpean y desnudan a ladrón en Los Miradores

ABC Noticias

Aguascalientes.- Vecinos de Los Miradores lograron esta madrugada una nueva #DetenciónCiudadana al sorprender a un sujeto cuando intentaba abrir una camioneta que estaba estacionada en la vía publica.

Se trata de Martín Gerardo Palafox Pérez de 27 años de edad, vecino de la calle C 103 en la Colonia Macias Arellano y quien terminó desnudo tras la paliza que le propinaron los vecinos antes de entregarlo a la Policía Municipal.

La detención tuvo éxito gracias a que los vecinos de la calle Cultura Nazca se han organizado a través de un grupo de WhatsApp y cada que detectan algo sospechoso, lanzan una alerta a la que todos están comprometidos a salir.

Adicional a ello, han instalado cámaras de seguridad en puntos estratégicos con las que están monitoreando la actividad en su calle.

Está madrugada, a través de una cámara detectaron el momento en que Martín Gerardo descendía de un vehículo y se acercó directo a una camioneta y comenzó a manipularla para tratar de abrirla.

De inmediato se lanzó la alerta de WhatsApp y todos los vecinos salieron a pesar de que eran las 05:30 AM y lograron la detención del sospechoso, a quien le dieron una “lección” y lo dejaron sin ropa antes de llamar a la Policía.

Vale la pena mencionar que durante la paliza, el sospechoso les gritaba que él “Los perdonaba en nombre de Dios, que Dios es amor”, a pesar de ello, el castigo no cesó.

Penosamente, a la llegada de los uniformados le preguntaron al dueño de la camioneta si iba a presentar denuncia y este dijo que no, por lo que los uniformados se vieron impedidos a consignarlo ante el ministerio público y en cambio, tuvieron que pedir una ambulancia para que atendiera de los golpes al sospechoso.