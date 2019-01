Ciudadanía agrede a agentes ambientales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la patrullas ambientales a cargo de la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental (PROESPA), son constantemente objeto de agresiones físicas y verbales por parte de automovilistas molestos porque les multan o recogen sus unidades.

La titular de esta área Ofelia Castillo, se refirió a gente bastante agresiva que incluso les han aventado literalmente encima el vehículo al personal.

Existen casos donde también les han pasado las llantas de los autos por los pies y otros extremos donde les han provocado fracturas.

Los insultos son el pan de todos los días para los agentes quienes únicamente cumplen con su trabajo, sin embargo hay quien no lo entiende de esta manera y los llegan a lastimar.

“Es lamentable, y es que muchas veces solo se ve una parte de cuando la persona denuncia que se le afectó al multarle o retirarle la unidad por contaminación ostensible o por falta de holograma, pero no se ve lo que también el personal padece”.

Apuntó que el personal tiene la instrucción de no responder a la violencia, donde pide a la ciudadanía que si en alguna ocasión hay algún inspector que quiera pasarse de la raya que lo reporten y tendrá su respectiva sanción.