Citlalli Rodríguez: Secretaría de la familia, propuesta electorera de Orozco

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Totalmente electorera la propuesta del gobernador panista Martín Orozco Sandoval para crear una Secretaría de la Familia en Aguascalientes, señaló la diputada priista Citlalli Rodríguez González, quien no descartó que el Ejecutivo haya hecho ese ofrecimiento en su momento para ganar votos, toda vez que recién anunció el gobernante estaría lista para el 2020.

“De momento desconocemos en qué beneficiaría al estado tener una super secretaría de esas dimensiones, no hemos tenido una propuesta oficial ni se ha presentado algún documento ante el Congreso”, comentó la legisladora en entrevista colectiva.

Rodríguez González cuestionó de paso que convertir el sistema estatal para la familia DIF en una secretaría al ramo, también acarrearía situaciones de tipo legal toda vez que existen aportaciones federales ya asignadas a la dependencia como tal.

Durante su campaña para la gubernatura en 2016, el panista Orozco Sandoval anunció la creación de una Secretaría de la Familia.

– En particular, ¿crees que esta secretaría es innecesaria?

– No conozco los alcances, ni que pretendan lograr pero me parece que fue un compromiso electorero que (Orozco) hizo en campaña para ganarse el aplauso de un sector, ganar votos en el momento y no vería yo la necesidad de crearla. Sería cosa de ver sus alcances.

La diputada tricolor insistió que deberá conocer primero el proyecto antes de emitir una valoración real de la iniciativa, “salvo que piensen verdaderamente apoyar la política social de este gobierno que aún se ve ausente”.