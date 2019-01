Cinco consejos para “deshabituarte” de la adicción al móvil

Hispan TV

El psicólogo y experto en adicciones a las nuevas tecnologías Marc Masip ofrece una “dieta digital” para reducir los hábitos a los dispositivos y redes sociales.

1. No utilizar con los hijos el móvil como moneda de cambio. No es un arma para premiar o castigar. Recomienda que el uso del móvil esté regido bajo una serie de puntos consensuados entre adultos y adolescentes. Una buena opción es pactar con nuestros hijos el uso que hará de él antes de entregárselo.

2. No utilizar más de 2 horas al día el móvil. Existen aplicaciones que nos pueden ayudar a calcularlo. Una buena idea es buscar un lugar en casa donde dejar el móvil cuando lleguemos. Eso hará que vayamos adquiriendo el hábito de dejarlo guardado mientras estamos en familia o descansando. Si no nos llevamos el móvil a la cama dormiremos antes.

3. Manifestar valores o acciones reconocibles en la vida real. No hay que escribir lo primero que se nos pase por la cabeza. Todo queda grabado con las nuevas tecnologías.

4. Utilizar el móvil para comunicarnos. Cuando nos llegue un mensaje no estamos obligados a responder de inmediato. Tampoco debemos exigir inmediatez a los demás. La ausencia de respuesta no significa todo lo negativo que creemos, ya que existen más motivos. Cuando queremos contactar con alguien debemos hacerlo de la forma más próxima posible, siempre que lo hacemos por pantalla hay carencia real de afecto.

5. No utilizar el móvil una hora antes de irse a dormir. Cuando acabemos de cenar revisamos el móvil para cerrar aquellos temas importantes y así no tener nada pendiente al día siguiente. El móvil no es un compañero recomendable para el descanso nocturno.