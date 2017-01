Cierran panaderías de Aguascalientes

Notimex

Aguascalientes.- Si bien no se tiene un registro exacto en cuanto al número de panaderías en la entidad, debido a que muchas de ellas funcionan en la clandestinidad, es evidente que sigue el cierre de muchos de esos pequeños negocios por falta de mercado, y sobre todo de rentabilidad económica, afirmó el industrial panificador Aurelio Soto Carranza.

Actualmente todos los negocios del ramo se encuentran a la baja debido a diversos factores, tales como al morir el dueño o propietario, las siguientes generaciones no continúan con el negocio; el constante incremento del comercio informal y de las tiendas de autoservicio que manejan grandes volúmenes del producto y lo ofertan a precios más bajos; las continuas alzas en los precios de las materias primas y demás insumos.

Mencionó que el oficio de panadero sí es redituable, pero aún no es considerado como una profesión.

“El oficio de panadero es bien pagado, pero no hay la profesionalización que no solo es enseñarles a hacer pan, porque la enseñanza que tienen los panaderos actuales es a través de herencia o van trabajando como ayudantes o le decimos ayudantes a quien hace la limpieza, pero no hay una profesionalización sobre cómo deben hacerse realmente los panes y darles cursos de responsabilidad, sí hay esa deserción por decir no”, indicó.

Es por esto, informó, que se tiene pensado entablar pláticas con el Gobierno del Estado y proponer la realización de una escuela para panaderos, para conservar el oficio y sobre todo para que no se pierda el gusto por la panadería tradicional en nuestra entidad. Incluso se plantea hacer lo mismo con el ayuntamiento de la capital.

“Uno de los proyectos es crear precisamente una escuela de panaderos porque se está perdiendo el oficio”, comentó a este diario.

Las panaderías enfrentan problemas de liquidez ante el encarecimiento de insumos y la baja en ventas, por lo que por lo pronto podrían verse obligados a realizar recortes de personal, pero hay las que están pensando seriamente en bajar sus cortinas.