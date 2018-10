Cierra entrenamientos Rubén García Jr en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Culminando su preparación rumbo a lo que será la batalla final episodio uno de NASCAR Peak México, el piloto número 88 de Canel´s/HDI Seguros Rubén García Jr. sostuvo este miércoles entrenamiento de adaptación y corrección en el circuito del Ovalo Aguascalientes dando con esto fin a su preparación para la décima fecha, antepenúltima del campeonato.

Con el deseo de poder repetir la gloria, Rubén García Jr. acompañado de su coequipero Héctor Aguirre ambos bajo el mando de Ramiro Fidalgo estuvieron probando y afinando los detalle necesarios a loa autos 88 y 19 para rodar lo mejor posible a partir de este viernes que da inicio la actividad oficial en Aguascalientes, una carrera donde el duelo por la primera plaza tanto de carrera como del campeonato estará al rojo vivo.

No conforme con la decisión de correr Aguascalientes en modo circuito Rubén García Jr de Canel´s/HDI Seguros da su impresión al respecto “No estamos muy contentos con la decisión de que teniendo una de las mejores pistas de México sino es que la mejor para una competencia tipo NASCAR que la desaprovechemos de esta manera al convertirla del mejor ovalo al peor circuito que tenemos en nuestro calendario no me hiso sentido desde el principio que vi el calendario, tenía esperanza de que ya más cercana la fecha se tomara la decisión de correrla en formato de ovalo pero no es así, es por eso que se decidió entrenar este miércoles para afinar detalles así como buscar el mejor balance del auto”.

Siendo Rubén junto a su equipo Canel´s/HDI Seguros el último vencedor en el circuito de Aguascalientes el 26 de junio del 2016 al realizar una gran actuación en carrera posterior a una mala calificación teniendo que remontar posiciones para así en los últimos giros realizar un gran rebase que le permitiera cruzar la meta en el primer lugar la tarde de ese domingo.

“Es una pista que ya he tenido la oportunidad de correr y en aquella ocasión logramos la victoria con Canel´s/HDI Seguros por esa parte me siento confiado, sé que nuestro programa de circuitos ha sido muy bueno hemos ganado dos de tres que llevamos este año de manera dominante pues creo que eso tranquiliza un poco al equipo, hay que buscar quedar delante del auto 46 como principal objetivo para tratar de remontar la mayor cantidad de puntos posibles y así llegar a Guadalajara y después a la final con una mejor ventaja”.

Rubén a bordo de su auto 88 de Canel´s/HDI Seguros arranca actividad oficial NASCAR en Aguascalientes este viernes a partir de las 14:00 horas con la práctica uno continuando a las 17:00 a la práctica dos.