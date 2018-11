Científicos descubrieron un tiburón vivo de 512 años

Nation

De ser correcto este dato, este tiburón es el vertebrado vivo más antiguo del planeta.

La idea de un tiburón de 512 años puede parecer muy descabellada para algunos. Los científicos que recientemente hicieron un sorprendente descubrimiento en el océano Atlántico norte discreparían. La mayoría de los observadores ya sabían que el tiburón era de una edad avanzada. ¡Simplemente nunca podrían haber sabido cuán avanzados! Con 512 años de edad, este tiburón es en realidad el vertebrado vivo más antiguo del mundo.

Los tiburones de Groenlandia tienden a vivir por absurdos períodos de tiempo. Esto se debe a que son una de las especies de crecimiento más lento en el planeta. No alcanzan la madurez completa hasta que tengan al menos 150 años de edad. Los informes anteriores sugieren que estos tiburones pueden vivir más allá de los 400 años de forma regular. Sin embargo, este niño de 512 años definitivamente establece el récord.

La cantidad de radiocarbono que está presente en los lentes oculares nos indica la edad del tiburón. Los resultados mostraron que el tiburón es definitivamente una de las criaturas más ancianas del mundo. También se analizó una amplia gama de tiburones de Groenlandia con el fin de crear un trabajo de investigación. Estos esfuerzos están aportando mucha más precisión a un campo que ha carecido en el pasado.

Medir la edad de ciertos animales no es una ciencia exacta, pero los tiempos finalmente están cambiando. El tamaño de los animales se utilizó una vez para determinar su edad. Esto ofrece una estimación aproximada, pero la información no es tan concreta como nos gustaría. El tiburón de Groenlandia tampoco pasa toda su vida en el mismo lugar. Es posible que disfruten de la procreación en las aguas del Atlántico norte donde se encontró este tiburón de 512 años, pero no son personas de la naturaleza.

Les gusta moverse un poco. De acuerdo con sus resultados genéticos, se cree que todos los tiburones comenzaron en el mismo lugar antes de decidir migrar. Los científicos ahora están tratando de averiguar por qué el tiburón de Groenlandia vive por mucho más tiempo que todos los otros animales que han estudiado. Ciertamente esperamos escuchar sus reflexiones.