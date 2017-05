Científicos descubren como caminar sobre el agua

Muy Interesante

Partiendo del comportamiento de un fluido no newtoniano (como sucede cuando mezclamos maicena y agua tibia, cuya sustancia resultante se moldea si presionamos con un dedo pero se convierte en casi un muro si intentamos pisarla con fuerza, determina que sobre esta suspensión es posible caminar -por lo que sería posible caminar sobre el agua).

Partiendo de este comportamiento, los expertos han demostrado experimentalmente que esto sucede no únicamente porque las partículas choquen entre sí por efecto de la presión sino porque en este proceso también participan fuerzas repulsivas de corto alcance, ya sea de origen físico-químico o electroestático, que facilitan que un líquido se convierta en sólido en ciertas coyunturas.

La clave está en la deformación y el fluir de la materia

Los científicos probaron su teoría en un modelo de partículas de silicio,comprobando que al disminuir al presión de la fuerza repulsiva (que es la que mantiene separadas a las partículas), el estado líquido desaparecía y la suspensión resultante se volvía completamente sólida. Todo fruto de una transición friccional.

El estudio ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).