Científicos de España dan un gran avance en el tratamiento del VIH

España.- En España, un grupo de científicos ha efectuado un inmenso avance en la lucha contra el VIH. Los expertos han descubierto algunos factores que permitirían erradicar el virus del cuerpo mediante el trasplante de células madre.

La investigación, publicada por Annals of Internal Medicine y llevada a cabo por científicos del Instituto de Investigación del sida IrsiCaixa de Barcelona y del hospital Gregorio Marañón de Madrid, revela que cinco pacientes con VIH que habían recibido trasplante de células madre no se les detecta ahora el virus ni en sangre ni en tejidos, incluso uno de ellos no muestra ni siquiera anticuerpos contra el VIH en su sangre.

Por ahora, esto no se considera una prueba de su erradicación. “podría ser una prueba de que el VIH ya no está en su sangre, pero solo se puede confirmar parando el tratamiento y comprobando si el virus reaparece o no”, explicó María Salgado, coautora del artículo, en declaraciones al portal infosalus.

Los factores clave para una potencial erradicación del VIH

La investigación integró a seis pacientes en total, quienes habían sobrevivido al menos dos años luego de haberles trasplantado células madre y ya no se les suministraba tratamiento inmunosupresor pero continuaban con la medicación antirretroviral. Todos los pacientes experimentaron una complicación médica común conocida como la enfermedad de injerto contra huésped, que es un tipo de rechazo hacia las células madre del donante.

Uno de los seis pacientes, a quien habían trasplantado sangre de cordón umbilical en lugar de médula ósea, fue el único en mantener un reservorio de VIH detectable.

Con toda la información recolectada, el estudio indica que los factores clave para una potencial erradicación del virus del VIH son: el origen de las células madre, el tiempo que toma sustituir completamente las células receptoras por las del donante y la enfermedad del injerto contra huésped.