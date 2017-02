Científicos crean un gel contraceptivo para hombres que es 100 % efectivo

VIX

CDMX.- La contracepción existe como tal desde que el hombre existe, pero los métodos más regulados y comerciales comenzaron a incorporarse recién en el siglo XX. Se tratan de métodos diversos para evitar el embarazo, entre los más utilizados se encuentra la pastilla anticonceptiva, los parches, los anillos vaginales y inyecciones, entre otros.

El método más efectivo de contracepción es la esterilización, obtenida por una vasectomía en hombres o ligación de las trompas en la mujeres, pero también son métodos muy invasivos que pueden ser permanentes. Le siguen de cerca el DIU y los métodos implantables que también son menos accesibles. Los métodos menos efectivos incluyen barreras físicas como los preservativos, los diafragmas, entre otros.

Entre los métodos más comunes y eficientes, los más utilizados actualmente involucran a la mujer, en particular aquellos que generan variaciones hormonales como las pastillas anticonceptivas. En cambio, la escasa participación del hombre en los métodos efectivos (y no invasivos ni permanentes) de contracepción siempre fue una cuestión de mucha controversia. Ahora, un grupo de científicos podría darle fin a estas discusiones.

La vasectomía es una operación quirúrgica que consiste en la ligadura o sección de los conductos deferentes, que son el pasaje por el cuál los testículos expulsan los espermatozoides junto al semen eyaculado. En teoría, es una práctica reversible pero no siempre es el caso.

Pero, un equipo de científicos creó un gel que es capaz de actuar como una vasectomía reversible. Básicamente el gel impide el paso de los espermatozoides por los conductos deferentes. El mismo fue probado en conejos y monos, y demostró ser 100 % efectivo como un método contraceptivo de largo término y totalmente seguro. El producto se conoce como Vasalgel™ y lo más particular de este producto es que demostró una alta taza de efectividad, sin ser tóxico y sin alterar los niveles hormonales.

El gel es inyectado en el conducto deferente, llenando parte de la cavidad del tubo y actuando como una barrera física para el esperma. Luego, el gel puede ser disuelto y eliminado por ultrasonido.

Durante el experimento, los investigadores inyectaron el gel en 12 monos rhesus con excelente salud y capacidad reproductiva. Los monitorearon durante seis meses, temporada de apareamiento, y reportaron que no sucedió ningún embarazo. En condiciones normales, el índice esperado de embarazos en estos animales es del 80%, bastante alto.

Por esta razón, el gel podría pasar a la siguiente etapa de su producción, el ensayo en humanos. Esta será la etapa que logrará determinar con mayor seguridad si este compuesto funciona como método contraceptivo en el hombre.

Sin embargo, la ciencia no favorece demasiado a la búsqueda de una contracepción masculina, ya que los efectos secundarios que todo hombre puede tener, tales como la depresión, el acné, el desbalance hotmonal, son demasiado altos y negativos. Curiosamente, estos son los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas y nadie parece refutarlas.

En este sentido, Vasalgel podría ser lo que estamos esperando: un método contraceptivo que no genera efectos hormonales en los hombres y sería aceptado por la ciencia.