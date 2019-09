Chocan diputados de PRI y Morena en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Diputados locales de Partido Revolucionario Institucional y Movimiento de Regeneración Nacional cruzaron señalamientos en torno al uso de recursos públicos.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, la priista Elsa Amabel Landín Olivares tomó la tribuna para declarar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está usando recursos en programas electorales a fin garantizar la permanencia de su partido político.

“No podemos poner en riesgo el crecimiento de Aguascalientes para seguir pagando becas de gente que no aporta nada al crecimiento de nuestro país”, puntualizó.

Más aún, Landín comparó al gobierno federal con acciones del crimen: “el incumplimiento de la ley encabezados por el presidente están actuando bajo los principios que la Constitución determina como delincuencia organizada”.

Ante ello, le reviró primero Heder Guzmán Espejel señalando que los priistas, “son los principales actores de la debacle nacional”.

El morenista dijo que Landín fue electa en la pasada Legislatura por el Distrito XII al que calificó como uno de los más pobres del estado. “Me extraña de usted diputada, ahora resulta que les dice ninis o huevones (sic). Debería medir sus palabras”.

Guzmán incluso pidió a Landín donar ambos sus salarios de diputados hacia familias del distrito XII.

Por alusión, la legisladora tricolor respondió a Guzmán diciendo que los vecinos de esa zona son ciudadanos que no ganan como diputados. “No es gente floja ni son ninis. Son personas que salen a partirse la madre (sic) y no les sirven unas becas ridículas que no les garantiza la salud”.

En torno al reto de Heder, Elsa Amabel apuntó que ello “no va a resolver nada”.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, José Manuel González Mota, estableció que los apoyos federales y la austeridad son parte de las políticas de gobierno de López Obrador, quitando privilegios para unos cuantos.

González Mota acusó incluso a Landín Olivares y su familia de servirse de gobiernos anteriores. “toda tu familia, toda, sin excluir a ninguno inclusive a sus abuelos o tíos, vivieron de esos gobiernos que nos hundieron en la pobreza”.

Landín ya no respondió a los señalamientos de los diputados de Morena.

Este jueves se realizó la primera sesión del nuevo período ordinario de sesiones en el Congreso del Estado.