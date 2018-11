Chocan cifras de la Fiscalía con las de ong respecto a secuestro en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de que la Asociación Alto al Secuestro registrará en su más reciente reporte de octubre que en Aguascalientes en este mes en particular se presentaron 4 plagios, la Sub Secretaria de Gobierno Claudia Ortega mencionó que en la incidencia delictiva al corte de la semana pasada se tenía una disminución en este delito, donde apenas si se tenían dos eventos.

La funcionaria se refirió a que tal vez se trata de algunos casos de secuestros virtuales que son distintos a los plagios como tal.

-¿Sería extorsión telefónica como tal?

-Seguramente, o lo que se conoce como secuestros virtual. La verdad es que dicho así como secuestro suena muy escandaloso pero ustedes ya conocen las formas en que se maneja este tema.

Puntualizó que a reserva de que la Fiscalía General del Estado amplíe la información se trataría más de temas más relacionados con la extorsión, por lo que se mostró extrañada por dichos números.

Justamente, en el caso de la extorsión aceptó un incremento de casos en el estado por lo que adelantó que se estará reforzando la información preventiva con respecto al tema a fin de que la gente no se deje engañar.