Chivas, con deuda de 400 millones de pesos con el SAT

Récord

Guadalajara.-Los problemas no terminan para Chivas. Un tribunal federal confirmó que el conjunto de Guadalajara tienen una deuda de alrededor de 400 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto por no pagar los impuestos del ejercicio de 2010.

Según dio a conocer el diario ‘Reforma’, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó al Rebaño un amparo, el cual era la última instancia que tenia la escuadra, por lo que tendrá que pagar dicha cantidad, en caso de no hacerlo de forma voluntaria, el SAT podría rematar bienes o realizar un embargo.

La deuda de Chivas se habría originado cuando la institución accedió créditos financieros para poder pagar los sueldos de varios de jugadores, esto mediante empresas outsourcing cuando Angélica Fuentes estaba al mano del Grupo Omnilife, es decir, en 2011.

Cabe recordar que a mediados de 2018 se dio a conocer que la deuda total de Jorge Vergara con el SAT como persona física y sus empresas ascendía a mil 941 millones de pesos, esto por el período 2010-17, mismo tiempo en el que el club afirmó que atravesaba por ”consolidación financiera”.