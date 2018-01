Chivas busca obtener su primer triunfo contra Necaxa

20 minutos

Aguascalientes, Ags.- En partido de necesitados, Chivas de Guadalajara ansia levantar en este Torneo Clausura 2018 de la Liga MX y conseguir su primer triunfo, luego que visite a Necaxa, que vive la misma situación.

Rayos tratará de aprovechar su condición de local frente al “Rebaño Sagrado” al que le comienza a pesar la presión por el hecho de no ganar y sobre todo por el pobre funcionamiento futbolístico demostrado hasta el momento.

Además, en este reciente inicio de certamen a Chivas le incomodó el problema de Oswaldo Alanís y apenas en la semana el técnico Matías Almeyda bajó los ánimos a los seguidores al señalar que no tienen plantel a la par de otros clubes.

Todo ese panorama no ha sido el mejor para Guadalajara, aunado a que todavía no consiguen un triunfo que le pueda ayudar un poco en el aspecto anímico. Los tapatíos se meterán a suelo aguascalentense, donde no pierden desde 2008, a la espera de que la estadística juegue a su favor para reaccionar en el Clausura 2018 de la Liga MX. Del otro lado se encuentra Rayos, que tampoco ha ganado en el certamen liguero, aunque venció apenas el martes pasado en Copa MX para obtener un poco de confianza.

Será un duelo especial para el técnico de Necaxa, Ignacio Ambriz pues enfrentará a su exequipo y por ende busca ganarle para dar una alegría al conjunto hidrocálido.

Los dos clubes aspiran en este semestre a clasificar a la zona de Liguilla, pero al menos en este inicio de torneo han dejado muchas dudas ambos equipos.

La cancha del estadio Victoria será el escenario de este compromiso que pone el cerrojo de la actividad sabatina en esta jornada tres de la competición, al disputarse en punto de las 21:00 horas.

*Fotografía cortesía de Redzer TV