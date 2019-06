Chiquis Rivera se le va a la yugular a Gustavo Adolfo Infante

TVNotas

Ciudad de México.-Chiquis Rivera se molestó con el periodista Gustavo Adolfo Infante porque dice que él pidió a su público que no compren su perfume, después del zafarrancho que se armó con los medios de comunicación durante la fiesta de lanzamiento de ”Reina”, su fragancia.

Mediante un video en Instagram, la hija de la Diva de la Banda comentó: ”Una persona me enseñó un video de un programa donde sale el señor Gustavo Adolfo Infante donde él decía que no apoyaran y no compraran mi perfume, que está bien. Si uno no lo quiere comprar yo lo entiendo, pero siento que es una falta de respeto y muy mala educación pedirle a la gente que ve su programa que no compre mi perfume, sin primeramente hablar conmigo y preguntarme lo que realmente pasó en la fiesta de lanzamiento”.

Asimismo, la hija de Jenni Rivera explicó que la prensa no estaba invitada al evento y que por ello los atendió brevemente y de forma respetuosa.

”Les dije muchas gracias por estar aquí, ‘estoy muy agradecida’, hablé muy respetuosa y de cualquier manera el siguiente día tiraron y estaban diciendo tantas cosas”, agregó.