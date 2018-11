China crea un sol artificial 7 veces más caliente

La Verdad

El gigante de Asia, China, ha creado un sol artificial mejor conocido como el reactor de fusión termonuclear EAST (siglas en inglés de Tokamak Superconductor Avanzado Experimental) que produce 7 veces más que el sol real y es capaz de superar temperaturas de 100 millones de grados centígrados.

El sol artificial es un aparato para obtener energía de fusión nuclear y fue diseñado para imitar la manera en la que el Sol genera su enorme poder calórico y luminoso.

A diferencia del sol artificial creado por China, la verdadera estrella del centro de nuestro sistema solar tiene una temperatura mucho menor en su núcleo, alrededor de 15 millones de grados centígrados.

Chinese EAST tokamak achieves new record steady-state H-mode pulse, first over 60 seconds #fusionenergy https://t.co/9gCk1n1Hx6 pic.twitter.com/WJNWqbXwKz

— General Fusion (@GeneralFusion) November 17, 2016