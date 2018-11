Chimoltrufio: Atacante de Necaxa, Brian Fernández dice que quiere volver a Chile

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Apenas hace una semana el ariete pampero, Brian Fernández declaró a los medios locales su deseo de quedarse muchos años con Necaxa. Sin embargo en entrevista que concedió a un medio chileno señala que desea retornar al futbol de ese país en particular con Colo Colo.

Aquí la nota:

CDF.Noticias

Santiago de Chile.- El delantero argentino y exjugador de La Calera se ilusiona con llegar a los albos. “Me gustaría compartir plantel con Paredes y Barrios”, confesó a CDF Noticias.

No es nuevo el deseo de Brian Fernández jugar por Colo Colo. Después de su gran paso por Unión La Calera, el delantero argentino es un confeso seguidor de los albos. En conversación con CDF Noticias, el actual atacante del Necaxa reveló su deseo.

“Me encantaría volver a Chile y estar en Colo Colo, es el club que me quedó pendiente jugar. Chile fue un país que me dio todo, fui feliz, conocí a mucha gente humilde y la gente de La Calera me adora como yo a ellos”, declaró Fernández.

Y agregó: “Estuve en La Calera y no pude pasar a Colo Colo porque tenía que esperar que terminara el torneo, así que hoy se está acabando y yo estando acá podría pasar a Colo Colo, pero eso ya no depende de mí, depende de los clubes”.

Fernández se ilusiona con la posibilidad. “Quedó pendiente jugar en Colo Colo, obviamente me gustaría compartir plantel con Paredes, Lucas Barrios y todos esos chicos que son de gran nivel, pero mientras tanto tengo que tener la cabeza acá hasta el final de mi contrato, después Necaxa decidirá qué hacer conmigo. No puedo decir más que eso, el día que haya algo cerrado hay que ver qué pasa”, reveló.

El exdelantero de La Calera comentó que “Paredes es una bestia, miro todas las cosas de Colo Colo porque me llama la atención, me gusta como Colón, Racing y Defensa y Justicia que son los clubes que me gustan y que solamente sigo”.

Finalmente, Fernández analizó el duro presente de los albos, en el cual llevan 10 partidos sin ganar. “Se están acercando a los tres meses sin llegar a la victoria, estoy muy pendientes de ellos y espero que consigan ese triunfo”,sentenció.