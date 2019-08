Chef Benito Molina quiere irse de MasterChef

TVNotas

Ciudad de México.-Para nadie es un secreto que la llegada del Chef José Ramón Castillo al programa MasterChef La Revancha, no le cayó en gracia al Chef Benito Molina, uno de los tres jueces originales del reality, pues desde que el maestro chocolatero apareció, todas las atenciones han sido para este.

Al principio Molina no hacía tanto berrinche y esperaba a que mejoraran las cosas, porque entendía que José Ramón era la novedad, sin embargo, ya se cansó de que la misma producción favorezca a Castillo.

Nos chismearon que luego del intercambio de ”amigables” opiniones que lo chefs tuvieron en Twitter, Benito llegó hecho una fiera con los productores del programa y les cantó unas cuantas, entre esas, que si no respetaban su trayectoria y le daban su lugar, él se iba y a ver qué hacían.

Claro que le aseguraron que no había favoritismos y que la gente decide qué chef es su predilecto.

¿Será puro cuento para conservar rating o en verdad traen pleito casado?