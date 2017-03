Checa quien sí se reunió con Moreno Valle en Ags y quien lo dejó plantado

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La noche de este viernes en el restaurante del hotel Marriot en el norte de esta ciudad se reunieron para cenar y para hablar de posibilidades y sueños varios panistas.

Los asistentes a la mesa fueron, el polémico ex gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, el ex alcalde capitalino, Juan Antonio Martín del Campo, la alcaldesa de San José de Gracia, María Cristina López González, además del invitado de honor el ex gobernador de Puebla y aspirante a la candidatura a la presidencia de la República el también polémico, Rafael Moreno Valle.

Hay que decir que a quien se quedaron esperando fue a la alcaldesa capitalina, Teresa Jiménez Esquivel a quien también convocaron a esa cita, de quien se comenta al interior de Acción Nacional, Moreno Valle contribuyó a su campaña rumbo a la alcaldía el año pasado.

De esta manera se va conformado el grupo de apoyo para el proyecto del poblano conocido como El Gobernador Bala que habrá qué decir invierte bastante en su imagen y evita a toda costa cuestionamientos sobre los puntos rojos que dejó en su estado, sobre todo el tema de malos manejos financieros.

Parece ser que Jiménez Esquivel se tornará por el actual dirigente del PAN a nivel nacional es decir Ricardo Anaya por ello quizás no acudió a la reunión de anoche.

Sobre lo que hablaron solo ellos lo saben, pero lo que sí se puede deducir es que la presidenta municipal de San José de Gracia ya se abrió de capa con su relación con Reynoso Femat que le puede acarrear problemas en un futuro no muy lejano.