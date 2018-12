Checa qué esperan alumnos de la UAA del gobierno de AMLO

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Varios estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes , UAA se han mostrado dudosos en cuanto a los planes y proyectos que el aún presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto hasta la fecha para dirigir a México durante su mandato.

En un sondeo realizado a 10 estudiantes de diferentes carreras de la UAA, se expresaron la desconfianza o dudas, y a la vez un cierto apoyo hacia lo que hasta ahora han conocido de las acciones y proyectos de AMLO.

“Tiene muchísimos planes creo y en todos nos pregunta, entonces, yo creo que sus ideas están bien, pero sí debería de tener más seguro, osea si ya se votó por él, quiere decir que la gente está de acuerdo, no tendría que estar tan dudoso en si se hacen o no las cosas, pero sus ideas se me hacen bien” – Gustavo, estudiante de Mercadotecnia.

“Creo que son planes, para mí personalmente, siento que van por la vía correcta, pero están muy mal diseñados, porque no contempla como los factores macro y microeconómicos , porque por ejemplo, él piensa como solución que programas asistenciales , que son como dar recursos monetarios va a resolver el problema, pero eso no es sustentable a nivel económico. Sin embargo, creo que los programas educativos son buenos porque personalmente creo que la educación es una buena respuesta a la mayoría de los problemas que tiene la juventud, todo lo demás me gustaría que fuera mejor planeado o diseñado” – Marcos Jiménez, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública.

“Sus planes ocupan mucho presupuesto que a lo mejor no tiene el país, son como para quedar bien nada más” –Bruno Palos, estudiante de Ingeniería Civil.

“Son ideas un tanto utópicas, yo lo siento como una especie de utopía que él quiere construir. Siento que las propuestas a cualquiera se le harían muy buenas pero, como que no alcanzan a dimensionar desde mi punto de vista cuáles son las afectaciones en economía, en deuda pública, en inversión privada, en la prima de riesgo que esto puede genera y que al final del día una toma de malas decisiones puede generar que hasta las inversiones se vayan, así de simple. Además las consultas no son las mejores para dirigir un gobierno” – Francisco Esquivel, estudiante de Comunicación e Información.

“Se me hace que es una persona que no tiene la suficiente capacidad para dirigir el país” – Ángela Ornelas, estudiante de diseño gráfico.