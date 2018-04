Checa lo nuevo de Netflix para el mes de mayo

Redacción

Ciudad de México.- Netflix México anuncia su nuevo contenido para el mes de mayo con nueva variedad de películas, series y documentales.

Entre las novedades en series, se estrenará The Rain, serie escandinava de suspenso acerca de dos hermanos que arriesgan todo en busca de refugio, luego de que un virus aniquiló a casi toda la población.

Mob Psycho 100, que trata de una organización que recluta personas con poderes psíquicos con un propósito nefasto. Mob, sin embargo, intenta ser el protagonista de su propia vida.

¡Sorpresa!, primera temporada que abordará diferentes misterios en cada episodio, siete detectives se acercan a resolver el dilema más grande de todos: ¿qué pasó con el Proyecto D? Cada semana se estrenarán 2 nuevos episodios.

También, estará disponible la película protagonizada por la actriz mexicana Danna Paola, Lo más sencillo es complicarlo todo, donde da vida a una chica de 17 años que se entera de que su amor platónico está comprometido. Entonces, junto con su mejor amiga, urde un plan para evitar la boda.

En cuanto a películas de comedia, hallarás la segunda parte de Héroe de centro comercial, basada en una visita a Las Vegas, el torpe guardia de seguridad, Paul Blart (Kevin James), intentará evitar, entre desatinos, el robo de la invaluable colección de arte de un hotel.

Esto, y mucho más, podrás encontrar el próximo mes en la plataforma de streaming:

SERIES

Unbreakable Kimmy Schmidt: Temporada 4 (30/5/2018)

Kimmy consigue un trabajo en una nueva empresa de tecnología, Titus finge tener un programa de TV para impresionar a Mikey y Jacqueline abre una agencia de talentos.

No necesitan presentación con David Letterman: Tina Fey (4/5/2018)

El legendario David Letterman reúne a las figuras más importantes del mundo en su nuevo programa con entrevistas a fondo y viajes al infinito de la curiosidad. Este mes: Tina Fey.

Peques al mando con Carol Burnett (4/5/2018)

La legendaria Carol Burnett aborda los problemas de todos: invitados comunes y famosos por igual, junto a un panel de seis niños.

Dear White People: Volumen 2 (4/5/2018)

Dilemas románticos, troles en las redes sociales y grandes cambios en la Casa Armstrong-Parker llevan al límite a Sam, Lionel y sus amigos.

The Toys That Made Us: Temporada 2 (25/5/2018)

La nueva temporada presenta juguetes de Star Trek, Transformers, LEGO y Hello Kitty.

Bill Nye Saves the World: Temporada 3 (11/5/2018)

Bill y sus invitados exploran el futuro de la comida, la ciencia de la adicción y más en los nuevos episodios de esta serie ganadora del Emmy.

Fauda: Temporada 2 (24/5/2018)

Un veterano agente israelí vuelve a la caza en busca de un militante palestino que creía muerto y pone en marcha una serie de caóticos eventos.

Películas

En ciertas ocasiones (1/5/2018)

Siete extraños esperan ansiosos los resultados de un examen de VIH y deciden pagarle a la recepcionista para recibirlos más rápido. Saben que solo uno es positivo.

Anon (4/5/2018)

En un futuro en el que la privacidad es obsoleta, un detective investiga a una asesina serial eliminada de todos los registros visuales.

El stand de los besos (11/5/2018)

El primer beso de Elle la lleva a vivir un romance prohibido con el chico más guapo de la escuela. Y ahora está por perder a su mejor amigo.

Cargo (18/5/2018)

Tras una pandemia arrasadora, un hombre infectado busca un lugar seguro en Australia para su pequeña hija.

Ibiza (25/5/2018)

Una mujer viaja a España con sus dos mejores amigas para cerrar un gran negocio, pero pronto se enamora de un DJ de fama mundial en una fiesta.

El cuaderno de Sara (26/5/2018)

Laura busca a su hermana Sara, desaparecida en el Congo, sin sospechar que adentrarse en territorio de los Señores de la Guerra pondrá en peligro su propia vida.

El cazador y la reina del hielo (26/5/2018)

Tras una devastadora traición, la bondadosa reina Freya revela poderes jamás vistos y le declara la guerra al amor.

Chappie (2/5/2018)

En una sociedad futurista oprimida por la policía robótica, una adorable y extravagante familia se apodera de un androide y lo reprograma para que piense por sí mismo.

Corazón sangriento (2/5/2018)

Una instructora de yoga se reencuentra con su hermana biológica y decide salvarla de su novio abusivo y de la prostitución.

Las voces (2/5/2018)

Jerry se enamora de Fiona, pero ella muere en un accidente. Por suerte para Jerry, sus muy parlanchines perro y gato están ahí para ayudarlo.

Nunca me dejes sola (2/5/2018)

Una consumada pianista diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y la joven sin rumbo que cuida de ella forman un vínculo que enriquece sus vidas.

Perfectos desconocidos (1/5/2018)

Cuatro parejas que se conocen de toda la vida se unen en un juego peligroso: leer en voz alta los mensajes y atender las llamadas que reciban durante la cena.

Kickboxer: Represalias (13/5/2018)

Aunque juró nunca volver a Tailandia, Sloan termina encerrado en una de sus cárceles, donde debe enfrentar a un luchador bestial.

Documentales y especiales

Carlos Ballarta: Furia ñera (11/5/2018)

Carlos Ballarta llega con un segundo especial de stand up para hacer reír con el humor negro y ácido que lo caracteriza.

Ali Wong: Hard Knock Wife (13/5/2018)

Dos años después de su exitoso especial de stand up, Ali Wong está de regreso para dar a luz a una lluvia de verdades sobre el matrimonio y la maternidad.

La partida final (4/5/2018)

Un documental sobre médicos visionarios que examinan el límite entre la vida y la muerte, decididos a cambiar nuestra forma de considerarlas.

Genio del mal: Temporada 1 (11/5/2018)

Esta serie documental investiga la verdadera historia de un repartidor de pizza que robó un banco y luego fue asesinado por una bomba atada a su cuello.

27: Gone Too Soon (1/5/2018)

Este documental explora las circunstancias de las trágicas muertes de Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse.

Survivor’s Guide to Prison (24/5/2018)

Ex reclusos, agentes y celebridades critican el sistema penitenciario de EE. UU. en este documental que se presenta como un manual de instrucciones para reos.

Kids

Kong: El rey de los monos: Temporada 2 (4/5/2018)

Lukas y sus amigos exploran un mundo perdido con infinitas bestias prehistóricas, siguen los rastros de Kong y corren para evitar una rebelión robot liderada por Botila.

Spirit: Cabalgando libre: Temporada 5 (11/5/2018)

Lucky y sus amigas están listas para cabalgar hacia nuevos horizontes repletos de aventuras, misterios, despedidas y cabalgatas accidentadas.

¿Quién fue?: La serie: Temporada 1 (11/5/2018)

Un programa de comedia infantil con actores protagonizado por los personajes más famosos de la historia. Basado en la exitosa serie de libros.

Trollhunters: Parte 3 (25/5/2018)

Jim Lake Jr. está más que preparado para proteger Arcadia, pero deberá enfrentar misteriosas aventuras, incluido el exorcismo de la mismísima Clara.

Grandes minipoderosos: Temporadas 1 y 2 (16/5/2018)

Estos cinco niños con poderes inusuales forman un equipo de superhéroes para luchar contra los malos y ayudar a sus amigos y vecinos.

Pocoyó y el circo espacial (1/5/2018)

Los hermanos Marciano llegan en son de paz para mostrar su circo, pero, cuando surgen problemas, Pocoyó y sus amigos se encargan de la actuación.

En cuanto a películas de comedia, hallarás la segunda parte de Héroe de centro comercial.