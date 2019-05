Checa las propuestas de Karla Espinoza para Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La candidata del Partido Libre de Aguascalientes (PLA) que contiende por la presidencia municipal de Jesús María, Karla Espinoza, señaló las propuestas más importantes que le ofrece a este municipio.

En entrevista con El Clarinete, Espinoza hizo mencionó a temas de seguridad pública, prevención del suicidio y adicciones, así como del servicio de agua potable.

Primero, en seguridad pública, la candidata propone rehabilitar los módulos de vigilancia ubicados en el municipio, incrementar los salarios de los policías, así como brindarles becas a sus hijos, hacer que permanezcan únicamente los elementos adecuados para la Secretaría de Seguridad Pública y brindar el equipamiento necesario y renovado para las labores diarias de los uniformados.

Como parte de la prevención al consumo de drogas y el suicidio, Karla Espinoza explicó que buscará el impulso a la Clínica de Rehabilitación del municipio en sus primeros 100 días de gobierno, donde la instancia será autosuficiente y gratuita.

A la vez, propone el brindar talleres deportivos y culturales, así como espacios públicos que sirvan como puntos de reunión para las familias, niños y jóvenes del municipio.

Finalmente, en el tema del agua potable, Espinoza mencionó que se plantea la rehabilitación del equipamiento de bombas en los pozos de agua municipales, ya que las considera obsoletas para el servicio que se requiere.

Con lo anterior, la candidata del PLA se dirigió a la población jesusmariense:

“A la gente les digo que no se dejen engañar, que si de verdad quieren un cambio en el municipio deben de apoyar a alguien que no ve la política como un negocio, que no ve la política como un comercio, yo veo la política como una oportunidad de servir”.