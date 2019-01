Checa las 10 fobias más extrañas

Muy Interesante

Te presentamos un listado de las fobias más inusuales que existen

1. Papirofobia

Es un temor irracional ante el papel. Se presenta en distintas formas: algunos pacientes temen al papel seco, otros al papel húmedo.

2. Efebofobia

Los sujetos se sienten amenazados ante la proximidad de las personas jóvenes. Es una de varias fobias vinculadas con grupos de edad.

3. Metrofobia

El horror ante la poesía puede originarse por creer que ésta es exclusiva para las élites y que no seremos capaces de entender su significado.

4. Somnifobia

Los pacientes evitan dormir pues lo consideran riesgoso: podrían no despertar jamás o ser vulnerables a algún tipo de amenaza externa.

5. Geniofobia

El temor a tocar la propia barbilla o las ajenas es representativo de otras fobias asociadas a partes del cuerpo, como la genofobia (miedo a las rodillas), la quirofobia (a las manos) y la omfalofobia (al ombligo).

6. Cromofobia

Los enfermos pueden temer a todos los colores o sólo algunos. La melanofobia es el temor al negro; la leucofobia, al blanco; la eritrofobia, al rojo.

7. Eisoptrofobia

El pánico ante los espejos, a veces generalizado a todas las superficies reflejantes, podría asociarse con el temor supersticioso a romperlos y tener mala fortuna.

8. Onomatofobia

Sus víctimas literalmente no soportan pronunciar o escuchar siquiera ciertos nombres, a veces el propio.

9. Ergofobia

El estrés asociado generalmente al trabajo se agudiza en quienes la padecen y sufren todo lo asociado a una jornada laboral común.

10. Fobofobia

Se trata de un paradójico “miedo al miedo”. Los pacientes temen contraer una fobia que merme su calidad de vida o los incapacite.

Fuente: The encyclopedia of phobias, fears, and anxieties, de Ada P. Kahn y Christine A. Adamec.