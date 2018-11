Checa la fuerte acusación de Atala Sarmiento contra ventaneando

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que la querida conductora Atala Sarmiento renunciara a TV Azteca, le llovieron ofertas de trabajo para integrarse a otros programas de espectáculos; sin embargo, sorprendió al elegir al programa de la entonces competencia Televisa, Intrusos.

Aunque muchos de sus fans se encuentran contentos por verla todavía en sus pantallas, otros manifestaron que su trabajo en Intrusos es nada comparado al que tenía en Ventaneando, razón por la que varias veces ha arremetido contra sus seguidores.

Sin embargo, fue hasta apenas que la conductora habló abiertamente sobre su extrabajo y de cómo se siente ahora que es parte de Intrusos, lo cual dejó a más de uno con la boca abierta, pues declaró que llegó a sentirse atrapada y sin la libertad de decir lo que piensa.

Aunque afirmó que en Ventaneando no había censura como tal, sí especificó que había cierta presión de decir o no decir algunas cosas, no por parte de sus compañeros, pero sí de la producción. Esto fue lo que reveló para El Universal:

‘Siento aquí [en Intrusos] mucha libertad. Puedo dar mi opinión libremente y me siento muy a gusto y cómoda. Lo que diga lo hago sin pensarlo mucho; me dan libertad de trabajar (…) como yo sé hacerlo y confían en mí. En los primeros días teníamos que acoplarnos al ritmo: yo con ellos, ellos conmigo, pero ya súper contenta’, afirmó Atala.

Además, Atala dejó muy en claro que no guarda rencor alguno, al contrario, pues dijo que a Pati Chapoy le tiene mucho agradecimiento y dijo con relación a las críticas que ha recibido: ‘No me importa lo que haya quedado en el pasado, lo que se comente o digan de mí me da igual’.

Por su parte, Pati Chapoy dijo que le daba gusto ver que en otros lugares han sabido valorar a personas que pasaron por Ventaneando, reconociendo que hacen un buen trabajo:

‘Me siento muy honrada de que un programa de televisión esté con personas que salieron en Ventaneando (…) nunca me imaginé (…) que Televisa de pronto volteara ver a todas esas personas’, dijo Pati.