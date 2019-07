Checa aquí ofertas de empleo para profesionistas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este martes, el Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece 863 vacantes, de las cuales 47 son para profesionistas (5.44%)

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, JEFE DE PISO RESTAURANTE de la empresa OPERADORA VIPS SA DE RL DE C V

* 3 Licenciatura, EJECUTIVO TELE-MARKETING de la empresa CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR EJECUTIVO de la empresa OMEGA ASESORÍA EN RIESGOS, S.C.

* 1 Licenciatura, ORGANIZADORA DE EVENTOS de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE MERCADOTECNIA de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COMPRAS de la empresa COMAGSA

* 1 Licenciatura, TRADUCTOR JAPONES-ESPAÑOL de la empresa EXCEL CONSULTORES

* 1 Licenciatura, AUDITOR NOCTURNO de la empresa HOTEL FAIRFIELD INN AND SUITES AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, CONTADOR DE COSTOS de la empresa DISEKO

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa EXCEL CONSULTORES

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO de la empresa TACHIS

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, INGENIERO RADIOFRECUENCIAS de la empresa APLICACIÓN Y CONTROL DE VALORES Y SEGURIDAD PRIVADA SERCH SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE COMPRAS de la empresa DDA SEGURIDAD INDUSTRIAL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR DE NEGOCIOS de la empresa LEBASI

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SUCURSAL de la empresa AUTOPARTES WOLF

* 1 Licenciatura, AUDITOR FISCAL de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, ABOGADO TRIBUTARIO de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa PALOS ORTIZ SERVICIOS Y TURISMO

* 1 Licenciatura, CAPTURISTA DE DATOS de la empresa MATERIALES OMEGA

* 1 Licenciatura, OFICIAL DE COMERCIO EXTERIOR de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, CONTADOR PÚBLICO de la empresa CORPORACION AGS SA DE CV

* 2 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa EMISIVO Y RECEPTIVO OPERADORA SA DE CV

* 1 Licenciatura, QUÍMICO CLÍNICO de la empresa MANUEL QUEZADA HERNANDEZ

* 1 Licenciatura, JEFE DE MANTENIMIENTO de la empresa EXCEL CONSULTORES

* 1 Licenciatura, MÉDICO RADIÓLOGO de la empresa MISIÓN SANTUARIO COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRAFICO de la empresa ÓMICRON

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE MARKETING de la empresa INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLINIA DE LEON AC

* 1 Licenciatura, GERENTE EN ENTRENAMIENTO . de la empresa CORPORATIVO JOHNGREY

* 1 Licenciatura, VENDEDOR de la empresa AMARAGUAS

* 1 Licenciatura, AUDITOR DE CALIDAD de la empresa SICMET S.A DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE PROYECTOS de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, SUP. PARA COMEDOR INDUSTRIAL de la empresa PROCESOS GASTRONÓMICOS DE CALIDAD

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR de la empresa TRANSPORTES LIPU S.A. DE C.V

* 1 Licenciatura, REPRESENTANTE DE VENTAS de la empresa HECOR RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

* 1 Licenciatura, auxiliar administrativo de la empresa INMOBILIARIA LORETTA S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, VENDEDOR INICIAL de la empresa JUAN DIEGO

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa SISTEMAS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

* 1 Licenciatura, MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA de la empresa SABRO POLLO / INTERPEC SAN MARCOS

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE TIENDA de la empresa MISINO MEXICO SAPI DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO Y MERCADOTECNIA de la empresa CORPORATIVO MCALLEN BY RODEO SA DE CV

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR DE VENTAS de la empresa COALIMEXSA ALIMENTOS MEXICANOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, BECARIO DE COMPRAS de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO EN COMPUTACIÓN de la empresa REBECA ALEJANDRA

* 3 Profesional técnico (CONALEP), Técnico de mantenimiento industrial de la empresa TOHKEN THERMO MEXICANA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), Inspector de calidad de la empresa TOHKEN THERMO MEXICANA

* 1 Profesional técnico (CONALEP), GUARDIA DE SEGURIDAD de la empresa IBN INDUSTRIAS MILITARES

* 1 T. superior universitario, COORDINADOR DE MARKETING DIGITAL de la empresa AUTOS CAMPESTRE

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa LEBASI

* 1 T. superior universitario, Recursos Humanos de la empresa CLINIMEX INDUSTRIAL

* 1 T. superior universitario, ENCARGADO DE SEGURIDAD de la empresa INDUSTRIAS DMU

* 1 T. superior universitario, ANALISTA DE PRESUPUESTOS Y PRECIOS UNITARIOS de la empresa CAFU

* 1 T. superior universitario, Encargado de Sistemas de la empresa VS BLINDS

* 2 T. superior universitario, asistente de ventas de la empresa ARRO DE MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa QUIMICOS Y PULIMENTOS DE AGUASCALIENTES

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur

P. 20280, Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 9719402