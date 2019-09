Checa aquí los vehículos recuperados con reporte de robo

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-De manera permanente la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado a través del Grupo de Localización de Vehículos, sigue llevando a cabo operativos de revisión de vehículos en todo el territorio hidrocálido, esto con la finalidad de poder disminuir el robo de automotores y que estos no puedan salir del estado, además de poder detectar vehículos que utilicen las carreteras de Aguascalientes y que cuenten con algún reporte y bien que puedan tener sus números confidenciales alterados, algunos de los automotores fueron asegurados en cateos.

El Grupo de Localización de Vehículos mediante una orden de cateo solicitada por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y obsequiada por el Juez de Control y Juicio Oral Penal, cumplimentaron la diligencia en la colonia Ojo de Agua en el municipio de Jesús María; la diligencia se llevó a cabo gracias a los trabajos de investigación y mediante testigos a raíz de robo de vehículos por esa zona. A continuación se enlistan los automóviles asegurados:

· Toyota, tipo Panel, color gris, modelo 1986, sin placas de circulación y con reporte de robo

· Chrysler, tipo Valiant, color gris, modelo 1977, con placas de circulación del estado de México y con reporte de robo

· Nissan, tipo Wagon, color tinto, modelo 1990, sin placas de circulación y con numeración alterada

· Nissan, tipo Tsuru, sin modelo, color azul y con numeración alterada

· Italika, tipo Motocicleta, color blanco, modelo 2012 y con alteraciones en sus números de serie

· Chevrolet, tipo Pick up, color blanco, modelo 1999, sin placas y con alteraciones

· Chevrolet, tipo Pick up S-10, color negro y con alteraciones

· Nissan, tipo Tsuru, color blanco, mismo que cuenta con alteraciones

· Chevrolet, tipo Pick up, color blanco, sin placas de circulación, sin modelo y con alteraciones

· Toyota, tipo Pick up, color rojo, sin placas de circulación, sin modelo y presenta alteraciones en sus números de serie

· Chevrolet, tipo Pick up, color rojo, sin serie, sin placas, sin modelo, misma que cuenta con alteraciones

· Chevrolet, tipo Pick up, color rojo, sin modelo, sin serie, sin placas de circulación, cuenta con alteraciones

· Chevrolet, tipo Blazer, color verde, sin placas de circulación, sin número de serie y con alteraciones

· Chevrolet, tipo Pick up S-10, color blanco, sin número de serie, sin modelo, sin placas, misma que cuenta con alteraciones

Mientras tanto, otro Grupo de Agentes Ministeriales del Grupo de Localización de Vehículos, cumplimentó una orden de cateo en un salón de eventos ubicado sobre la avenida Siglo XXI, en el municipio de Jesús María; derivado de los trabajos de investigación y gracias a las entrevistas otorgadas por los testigos, se logró dar con el paradero de un automotor de la marca Dodge, tipo Acttitude, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, mismo que fue asegurado y trasladado a la Pensión de la Fiscalía General del Estado.

En el fraccionamiento Santa Anita, Segunda Sección, los Policías Ministeriales cumplimentaron una orden de cateo otorgada por el Juez de Control y Juicio Oral Penal; la diligencia tuvo vigencia derivado de los trabajos de campo y la cooperación de testigos, gracias a ello se logró la recuperación de cuatro unidades que contaban con reporte de robo:

· Chevrolet, tipo Chevy, modelo 1997, sin placas de circulación

· Nissan, tipo Sentra, modelo 1996, sin placas de circulación

· Italika, tipo Motocicleta, con placas de circulación A9EP6 del estado de Aguascalientes

· Motor de la marca Honda, con alteraciones en sus números confidenciales

En operativos realizados en la ciudad capital, así como pensiones, comunidades y municipios del interior, los Elementos Ministeriales llevaron a cabo la recuperación de otras unidades:

· Vento, tipo Motocicleta, color negro, modelo 2018, con placas de circulación A8KY4 del estado de Aguascalientes, la cual fue ubicada en el Ejido Coyotes y asegurada por contar con robo

· Nissan, tipo Sentra, color tinto, modelo 1995, con placas de circulación ZDB521C del estado de Zacatecas, localizado en la colonia Insurgentes y asegurado por contar con alteraciones

· Datsun, tipo Pick up, color blanco, modelo 1981, con placas de circulación ZJ34030 del estado de Zacatecas, misma que fue asegurada en la comunidad de Venustiano Carranza y que cuenta con alteraciones

· Italika, tipo Motocicleta, modelo 2018, con placas de circulación XCZ1T del estado de Aguascalientes, ubicada en el fraccionamiento Ojocaliente I y recuperada por contar con reporte de robo

· Vento, tipo Motocicleta, modelo 2018, con placas de circulación XCR2L del estado de Aguascalientes, ubicada en Ejido Coyotes y asegurada por contar con reporte de robo

· Italika, tipo Motocicleta, modelo 2018, color negro/verde, sin placas, localizada en Prolongación Héroe Inmortal, Kilómetro 3.5 y asegurada por contar con reporte de robo

· V.W, tipo Golf, modelo 1994, sin placas de circulación, localizado en Av. Tecnológico, esquina con Avenida Siglo XXI, mismo que contaba con reporte de robo

· Italika, tipo Motocicleta, color gris, modelo 2017, con placas de circulación XAP5U del estado de Aguascalientes, asegurada en la colonia Progreso, por contar con reporte de robo

· Yamaha, tipo Motocicleta, modelo 2019, con placas de circulación A7MD6 del estado de Aguascalientes, localizada en fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción, por contar con reporte de robo

· Carabela, tipo Motocicleta, color naranja, sin placas de circulación, asegurada en el fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción, misma que contaba con alteraciones

Gracias a los convenios de colaboración que celebran la Fiscalía General del Estado con sus homólogas de los estados de Durango, Jalisco y Zacatecas, Agentes Ministeriales Aguascalentenses ubicaron tres unidades que contaban con reporte de robo:

· Nissan, tipo Pick up, modelo 1995, color rojo, sin placas de circulación, ubicada gracias a los trabajos de inteligencia, en una pensión Duranguense

· V.W, tipo N, modelo 2018, con placas de circulación AEL621B del estado de Aguascalientes y localizado en el municipio Arenal, asegurada por los trabajos de inteligencia en territorio Jalisciense

· Italika, tipo Motocicleta, color rojo, modelo 2014, con placas de circulación Y89SD del estado de Aguascalientes, ubicada gracias a los trabajos de inteligencia en territorio Zacatecano y asegurada por contar con reporte de robo