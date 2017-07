Centro comercial en Pocitos es un proyecto de empresarios de Cancún

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Se planea crear un centro comercial al poniente de la ciudad en la delegación Pocitos, en donde se tendrán hasta un parque de atracciones, con una rueda de la fortuna gigante, proyecto que corre a cargo de inversionistas de Cancún.

Para llevar a cabo estos planes se pretende una inversión de más de 2 millones de pesos, así lo comentó Adrían Castillo, secretario de Desarrollo Urbano Municipal.

“Por la salida a Jesús María, frente a Sportika se busca instalar otro centro comercial muy bonito, muy interesante es el de un parque recreativo estilo “feria” con una rueda de la fortuna, es como el gancho porque todos los centros comerciales tienen un concepto que se llama el producto o la tienda ancla, en este caso serían las atracciones porque nada más hay uno actualmente en Cancún, uno en Italia y otro en Las Vegas”.

Un tema importante que se esta tratado por ecologistas y ambientalistas es que no haya ningun ecocidio, ya que en esos terrenos se tienen al rededor de 30 pirules que los inversionistas quieren talar, pero para el Municipio la condición es respetar esa parte.

“Para evitar las experiencias amargas que nos pasó con el Outlet, donde después de hablar con ellos arbitrariamente hicieron lo que quisieron, hay una franja de árboles que si bien no son mezquites, son pirules, que no son una especie protegida, yo ya les pedí que esa parte no los muevan, que integren su proyecto a los árboles que están ahí, son poquitos pero hay que protegerlos”.