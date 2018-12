Celebra Morena que no pasa Ley anti aborto en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se congratula porque en el Congreso del Estado se garantizó el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Aguascalientes.

A pesar de los diferentes momentos que se vivieron en el proceso legislativo, la iniciativa de “protección a la vida desde su concepción”, impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) no logró concretarse en la Constitución Política Local, lo cual es un triunfo más para la sociedad, pero en particular para todas las personas que han luchado para garantizar los derechos de las mujeres, subrayó el Comisionado del Comité Estatal de MORENA, Raúl Reyes Agüero.

“En MORENA tenemos una visión progresista, que coincide plenamente con planteamientos de avanzada. Respetamos las ideologías conservadoras, porque vivimos y siempre nos apegamos al Estado de Derecho, nuestra convicción está con la libertad, el respeto y la justicia”.

Raúl Reyes se pronunció en contra de que la agenda parlamentaria sea marcada por los grupos fácticos, por el contrario, “debe ser el recinto de la pluralidad de ideas, de la tolerancia, y donde se logren acuerdos en beneficio de las mayorías sin trastocar a las minorías.”

Ahora que la iniciativa fue devuelta a comisiones por no cumplir con los 18 votos requeridos por ley, el Comisionado Estatal hizo votos para que los

diputados inviten a especialistas en el ramo para discernir y tomar una decisión con más argumentos.

MORENA se suma a todos los planteamientos que garanticen la seguridad y libertad de las personas, sin importar su filiación partidista, así como su condición social, económica o social.

“El debate se debe dar sin juicios de valor personal, con argumentos sólidos en materia de salud, de derechos humanos y que protejan a las mujeres. Además, hay que considerar el tema jurídico, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto. Somos un partido que está a favor de una vida digna, y estamos abiertos para entrar en un análisis de fondo.”

De manera particular, subrayó el trabajo que las Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones Civiles realizaron durante estas semanas de discusión de la iniciativa. Destacó la labor de los activistas como una muestra representativa de que la sociedad requiere ser escuchada en diversos asuntos, con el propósito de construir propuestas integrales.