Catorce muertos deja el paso de un tornado en Alabama

Docenas de rescatistas fueron convocados para que apoyaran en el condado Lee, de Alabama, después del paso de lo que aparentemente fue un enorme tornado hoy por la tarde.

El jefe de la policía de Alabama, Lee County, dijo que hay 14 muertos confirmados tras el paso del tornado.

“Tenemos a unos 150 rescatistas allá”, dijo Rita Smith, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado.

“Están haciendo una labor fenomenal. Tristemente, sabemos que hay dos muertes confirmadas y muchos, muchos lesionados”.

NEW VIDEO of a tornado racing across the sky in Fort Valley, Georgia. pic.twitter.com/SNjzq9P9Gu

— WeatherNation (@WeatherNation) March 4, 2019