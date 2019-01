Caso de desaparición forzada en que se involucraba a “Rojo” continúa: JFO

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las investigaciones por desaparición forzada en que se involucraba al comandante Jaime Tejada, mejor conocido como “Rojo” continúan adelante, advierte el Fiscal General del Estado Jesús Figueroa Ortega.

Tras lamentar la muerte del ex agente investigador, consideró que no caben en estos momentos las especulaciones en torno a su muerte, donde por encima de todo está el hecho de que una persona se quitó la vida.

Sin embargo, las indagatorias que llevaron a privar de la libertad a Tejada relacionadas con la desaparición forzada de un sujeto de nombre Francisco, alias “El 12” en la colonia Fátima seguirán adelante hasta sus últimas consecuencias.

Lo preocupante sigue siendo que hay una persona desaparecida, lo cual ocupa y preocupa a la fiscalía en el sentido de esclarecer este caso, buscando a esta persona viva o muerta.

Adelantó que hay un segundo participante en la privación de la libertad de este sujeto, sin que aún se pueda establecer si se trata del algún otro elemento ministerial e incluso alguna persona externa.

-¿Este segundo, también parte de la ministerial o es ajena?

-No sabemos, no sabemos, es una situación que estamos estableciendo, porque en el caso de Jaime si teníamos el dato de prueba suficiente para identificarlo a él, fue por eso que se llevó a cabo la solicitud de la orden de aprehensión y posterior detención, pero en el caso de la segunda persona no sabemos de quién se trate.