“Caso Chávez hasta las últimas consecuencias”: Morán Faz

Gilberto Valadez

Calvillo, Ags.- Las investigaciones contra ex funcionarios de pasadas administraciones son apegadas a derecho y no tienen fines políticos, estableció Enrique Morán Faz, secretario general de gobierno de Aguascalientes.

En referencia a la comparecencia de Francisco Chávez Rangel, quien fuera director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) por supuestos malos manejos, el actual funcionario hizo hincapié en la aplicación del estado de derecho.

“Estamos cumpliendo con nuestra obligación para poder denunciar y poner cualquiera de las secretarías a la contraloría y ésta a la Fiscalía apoyada con la Fiscalía anticorrupción”, dijo en entrevista en el municipio de Calvillo.

– ¿Se va hasta las últimas consecuencias?

– Hasta las últimas consecuencias y también sin distingo, no son persecuciones políticas a ningún grupo. Es la aplicación de la ley a quien se encuentre en las auditorías correspondientes, alguna irregularidad.

Morán Faz no descartó abrir más solicitudes para audiencias hacia otros ex funcionarios públicos, lo cual le corresponderá informar a la Fiscalía anticorrupción.