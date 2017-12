Casi medio millón de casos de enfermedades respiratorias se han presentado en 2017: ISSEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Derivado de las bajas temperaturas que se presentaron en las últimas dos semanas, se registró un aumento del 17 por ciento en enfermedades respiratorias, con respecto al mes de octubre, informó la directora del área de Atención Primaria a la Salud, del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miriam Morales Álvarez.

Destacó que del primero de enero al 11 de noviembre del presente año, se presentaron 456 mil 119 casos de enfermedades respiratoria agudas y 100 mil 822 de padecimientos diarreicos en todo el Estado.

Precisó que el aumento que se registró, se deriva de que las personas están expuestas a cambio bruscos de temperatura, lo que aumenta el riesgo de padecer Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), así como Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) y otras afecciones que se originan por el uso de materiales o utensilios para calefacción.

Morales Álvarez expuso que las personas más vulnerables a esta situación son principalmente adultos mayores de 65 y niños menores de cinco años, por lo que exhortó a la población a acudir a la unidad de salud más cercana a su domicilio a recibir la vacuna anti influenza.

La Secretaria de Salud del Estado de Aguascalientes, a través de la dirección del área de Atención Primaria a la Salud, recomienda a la población mantenerse abrigado; dar continuidad a los esquemas de vacunación; evitar fumar cerca de los niños o en lugares cerrados; no exponerse a cambios bruscos de temperaturas; no tener contacto con personas enfermas; no asistir a lugares concurridos; ingerir abundantes líquidos, frutas y verduras.