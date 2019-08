Casco original de Darth Vader se subastará por miles de dólares

Fayer Wayer

Aquellos niños que crecieron obsesionados con Luke, Leia, Darth Vader y todos los personajes del universo de Star Wars ahora son adultos con mucho dinero.

Las casas de subasta más importantes del mundo lo saben y desde hace años han explotado la nostalgia de chicos y grandes vendiendo artículos originales de las filmaciones de la trilogía original por toneladas de billetes.

El más reciente caso lo tenemos con el casco original de Darth Vader utilizado por David Prowse durante las filmaciones de The Empire Strikes Back

El precio de catálogo estimado es de entre USD $250.000 y USD $450.000; y nunca se sabe por cuánto algo se irá… bien puede exceder esa cifra.

Star Wars siempre es popular. Nunca estuvo más caliente que ahora, con la continuación de franquicia tan fuerte como ahora.

Son las palabras de Zach Pogemiller, portavoz de la firma Profiles in History que se encarga de organizar esta subasta en donde destaca del casco de Darth Vader.

Sin embargo no es el único juguete excesivo del evento, ya que en el ciclo”Icons and Legends of Hollywood”, realizado del 25 al 26 de septiembre en Los Ángeles; se pondrán en circulación cerca de 1.000 lotes de artículos con un valor por USD $10 millones.

