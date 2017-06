Casarme con “Chicharito” hubiera sido un error: Lucía Villalón

Redacción

España.- La periodista española Lucía Villalón dio de qué hablar con una fuerte declaración en contra del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Y es que la comunicadora aseguró sentirse “traicionada” y abandonada por el hombre con el que tenía planeado pasar el resto de su vida.

“La pregunta que me hago es, ¿cómo hemos llegado a esto’… Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado. Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe”, afirmó en una entrevista a la revista Woman.

“No puedo decir que estoy en mi mejor momento, la verdad, pero tampoco en el peor. De desamor nadie se muere y ahora toca superar la decepción”, añadió.

“Como es lógico, tengo mis momentos de bajón, sobre todo cuando llego a casa y dejo atrás a mi familia y a mis amigos… Pero sé que es cuestión de tiempo. Y me ha servido para darme cuenta de lo bien rodeada que estoy, de lo mucho que me quieren los míos”, añadió.

Lo más curioso es que a cuatro meses de su separación, Lucía decidió dar a conocer el pasado 29 de mayo un escrito en Instagram en el que se despide, por así decirlo, de “Chicharito”: “Termina un capítulo. Se cierra una temporada. Un ciclo con momentos muy malos pero con otros buenísimos que son con los que me quedo y de los que me acordaré en el futuro…”