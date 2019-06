Cártel Jalisco Nueva Generación ‘tienta’ a ex policías federales

Vanguardia

Ciudad de México.-El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó una convocatoria dirigida a ex policías federales que, deseen formar parte de las nuevas células de la organización criminal.

“Si eres Ex-Federal de cualquiera de sus Divisiones y te discriminaron por no pasar tus exámenes, ¡¡YA NO TE PREOCUPES!! Te invitamos a formar parte de las nuevas células del CJNG“, se lee en la convocatoria de reclutamiento.

Los requisitos indispensables para enfilarse en el cártel, señala, son comprobar el uso de armas y haber sido capacitados por en la ex Policía Federal; quienes cumplan con estos, recibirán “alimentación y un excelente sueldo de 30 mil pesos mensuales”.

Te puede interesar

“No pierdas esta oportunidad en la que se reforzarán nuestras fuerzas para hacer fuerte a las nuevas amenazas que vienen”, anima el CJNG.

En la convocatoria, difundida a través de redes sociales y retomada por el periodista Humberto Padgett para Radio Fórmula, aparece un número de contacto o bien, dice, los interesados pueden presentarse en las centrales de autobuses de Nuevo Laredo y Reynosa.

“Gente te contactará, sólo viste playera negra con blanco para darte seguimiento. Aquí sí te valoramos”, señalan.

Te puede interesar

Segmex, empresa detectada por el gobierno de Jalisco, en 2016, como fachada del CJNG, lanzó otra convocatoria en la que solicita personal para el puesto de custodio (escolta) con o sin experiencia.

Como requisito piden manejo de armas, conocimiento de defensa personal, tener iniciativa y deseo de superación y contar con documentos personales.

Y ofrecen sueldo inicial de 5 mil dólares, prestaciones superiores a las de la ley, aguinaldo, crecimiento a corto plazo y sueldo superior al que ofrece el Gobierno a los policías y militares.