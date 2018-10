Cártel Jalisco Nueva Generación lavó más de 100 millones de dólares en EU

Vanguardia

El Cártel Jalisco Nueva Generación, que el gobierno de Estados Unidos acaba clasificar como una de las 5 organizaciones criminales más peligrosas en el mundo, recurrió a la compraventa de lingotes de oro para “lavar” más de 100 millones de dólares producto del tráfico de drogas en territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló detalles de las transacciones, luego de anunciar una nueva ofensiva contra el CJNG y 15 de sus cabecillas, entre ellos su Nemesio Oseguera, “El Mencho”, por quien ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

En un comunicado el Departamento de Justicia informó que obtuvo la evidencia a través de un agente federal encubierto, quien comprobó cómo llegan las ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos directamente al CJNG y “El Mencho”.

Según la información, para no tener problemas al trasladar grandes fajos de dinero en efectivo, operadores del cartel compraban lingotes de oro en grandes cantidades, que después revendían a empresas de California y Florida.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que mediante este método el CJNG “blanqueó” más de 100 millones de dólares durante 4 años.

Las barras de oro eran enviado a través de empresas de paquetería, y usaban nombres y negocios falsos en el remitente para no arriesgarse a ser detectados.

Un agente encubierto y un operador del CJNG sirvieron como informantes de las autoridades estadounidenses al revelar las decenas de acciones ilícitas que usaba el grupo criminal para un eficiente “lavado” de dinero.

Los informantes también refirieron que los miembros del cártel se ponían de acuerdo a través de códigos para que el dinero se entregara en callejones y estacionamientos en Chicago. En cada encuentro aseguran que recibían más de 10,000 dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también informó que siguen investigando las transacciones del CJNG, ya que es probable que estén usando otras estrategias para el “lavado” de dinero.

@DEALOSANGELES Associate Special Agent in Charge Daniel Comeaux announcing the #Mencho capture reward and unsealing of nearly a dozen #CJNG indictments alongside @TheJusticeDept AG Sessions and others. @DEALOSANGELES continues to lead the #DEA to dismantle #CJNG @StateINL pic.twitter.com/WYgGe1H2Wg

— DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) October 16, 2018