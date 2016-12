Carta de despedida a Toño Martín del Campo

A la Redacción de El Clarinete llegó la siguiente misiva:

Al Alcalde Antonio Martín del Campo,

A la sociedad de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags.- Toño, esta carta te la escriben panistas institucionales, de los que siempre han trabajado por el Partido, panistas de a pie.

Hoy vemos con desconcierto y tristeza las condiciones en que le dejas a Tere Jiménez la presidencia municipal, después de que pusiéramos nuestras esperanzas en ti para encabezar una administración diferente. Quienes tienen la fortuna de ser servidores públicos, tienen que entender que es efímero el tiempo en que ostentan el poder, y más aún, que este debe ejercerse siempre con dignidad, no debe haber mayor honor para un gobernante, que su grato recuerdo en la memoria de sus gobernados. Tú nos gobernaste con una voracidad y avaricia pocas veces vistas, hiciste de la alcaldía tu negocio particular, permitiste que tu familia saqueara las arcas públicas, y amasaran grandes fortunas a costa de los impuestos que con tanto sacrificio pagamos los ciudadanos.

Fue tanta tu mezquindad, que puso en riesgo el triunfo de Acción Nacional en la pasada elección, permitiste que tu hermano quien fuera investigado por la PGR por sus vínculos con la delincuencia, y quien estuvo a punto de ser victimado por estas relaciones, manejara con total amplitud las finanzas de la administración, compraste descaradamente decenas de inmuebles por toda la ciudad y en León; inclusive pactaste la traición a Martín Orozco, de la mano del etílico ex gobernador Carlos Lozano de la Torre, está fue una verdadera canallada.

La militancia de acción nacional estuvo siempre contigo, te apoyamos y te financiamos, aun y cuando representabas una figura escueta para la alcaldía municipal, lo hicimos porque nos engañaste con tu discurso de unidad, de hacer equipo con Martín Orozco para el proyecto a la gubernatura, tienes que reconocer que sin su impulso, jamás hubieras salido de la elección interna; y que hiciste, lo traicionaste a él cómo nos traicionaste a nosotros, conservaste a operadores del PRI en las áreas centrales del municipio, recontrataste a exdirectores afines a Lorena Martínez, y al panismo que te apoyo, los consideraste como barrenderos, jardineros, y verificadores, oficios dignos sin lugar a dudas, pero no acordes al esfuerzo y pasión que entregaron en tu campaña.

Fue a finales de 2014 cuando la avaricia de tu hermano te convenció de cerrar un pacto de traición con Carlos Lozano, se pactó tener en ti a un candidato azul por fuera y rojo por dentro, apoyado por la estructura de Gobierno Estatal, a cambio de cubrir sus atracos al erarios sin mayores consecuencias. Pagaron tú, tu hermano y Lorena, casi 30 millones de pesos al envenenador de los medios José Luis Morales –con los que pago de contado un Audi R8, sin considerar que sería investigado por lavado de dinero-, para atacar sistemáticamente a Martín Orozco detrás de la cobardía de sus micrófonos, y desvivirse en halagos hacia Lorena Martínez; incluso en el transcurso de la impugnación, desembolsaron otra fuerte cantidad de dinero para que la víbora morales, inundara sus transmisiones con falsas esperanzas, y presiones a favor de la impugnación, proclamándote como Candidato Sustituto, y el blanco de sus ataques fue además de Martín Orozco, el diputado Jorge López, contra quien la víbora morales descargo toda su frustración. Toño, siempre estuviste detrás de esto, todo mundo lo sabía, tu director de prensa jamás fue discreto.

Tus deslealtades llegaron a oídos del CEN del PAN en diciembre de 2015, tú hermano se encargo de hablar pestes de Martín a donde fuera, en el gimnasio de Independencia, en la Garufa, en las Costillas, se ufanaba al decir que ya estaba amarrada tu candidatura con millones de pesos, y pactado el apoyo de Lozano de la Torre; imposible no llamar la atención de la dirigencia nacional, evidentemente te tenían que descartar y decidieron por un candidato con carisma y lealtad al Partido; en consecuencia, decidiste vengarte y apoyar al PRI de Lorena Martínez, inmediatamente despediste a operadores afines a Martín Orozco de la administración municipal, colocaste a personajes engreídos como el negro Dueñas en Desarrollo Social y usaste los GAPS para promover el voto diferenciado hacia Tere y Lorena, pensabas erróneamente que si Lorena ganaba, te quedarías con el Partido en el Estado. Sin embargo, tu estrategia fue mediocre, la mayoría de tus operadores en GAPS, propuestos por el regidor Cuco Muñoz, resultaron al igual que su patrón, muy torpes; al grado que tu mini operadora Sylvia Díaz, fue descubierta el día de la elección por los chatarreros al oriente de la cuidad, promoviendo el voto a favor de Lorena Martínez, no es casualidad que el Dto 15, donde tú vives y operas, el PAN lo perdió en la elección de Gobernador.

Te rodeaste de incompetentes y rechazados del partido, Mónica Ledezma, neófita abogada; Sylvia Díaz, con investigaciones por malversación de fondos; Alberto Aguilera, mediocre ex diputado “ele, palito, equis”; el negro dueñas, engreído distribuidor de despensas; el “brillante” y etílico abogado Sergio Delfino; el nefasto de Pedro Contreras; Cuco Muñoz y su “elegante” estilo de hacer política; y el arrastrado simplón de Oscar Gutiérrez a quien pretendes imponer como presidente del Comité Directivo Municipal, a través de su campaña de mensajes por whatsapp para conseguir votos (sic).

Tu trato con el Partido, con los ahora ex diputados Y con la mayoría de los regidores fue grosero y déspota; diste tu palabra a Paquín de apoyarlo en México, sin embargo, lo traicionaste, y cuando se encontraron en tu oficina, le negaste tu traición con tu tartamudeo habitual, pero la llamada que en tu presencia le hicieron del CEN descubrió el valor de tu palabra. Te desgastaste con todos los grupos del partido, el ejemplo esta en Héctor Colón, hombre de las confianzas de Luis Armando, y quien a pesar de realizar un excelente trabajo, lo corriste de la manera más humillante que encontraste, dándole a una Lorenista el gusto de maltratarlo; por un espacio de $18,000 pesos, decidiste enfrentarte a LARF. Jamás pensaste en las familias de todos los panistas con los que desquitaste tus frustraciones, sustituyéndolos por jefes y directores que en muchos casos ni prepa terminada tienen, voltea a ver la Delegación Pocitos.

Jaime González, ahora diputado, te presento su renuncia a ocho semanas de haber iniciado tu administración porque no quiso prestarse a tus corruptelas de moches, contratos inflados, aviadores, licitaciones a modo, y pagos injustificados; no aceptaste su renuncia de inmediato, pero dos meses después, por fin se despidió de tu administración ya que las órdenes de tu hermano incomodo eran insostenibles y peligrosas. Después vendría un personaje cómodo y servil, Evaristo de la Torre Sifuentes, hombre misógino y acosador, perteneciente al grupo empresarial que siempre ha financiado al PRI, involucrado en la malversación de 10 millones de pesos del FIADE, recursos destinados a la construcción fallida del edificio del Centro Empresarial, en terrenos de Capital City; lo vendiste como propuesta de Paquín al ser compadre suyo, pero en los hechos fue evidente su actividad como operador financiero de tu hermano Leobardo, con su nombramiento se facilitó el uso de prestanombres, y empresas fantasma para atentar contra las arcas públicas municipales.

Con su entrada vino la del mediocre Hugo Castañón, “flamante” asesor en finanzas y quien fuera además, ex director en contraloría de Lorena, y operador desde la presidencia municipal para el PRI, quien se embolso un sueldo superior a los 40 mil pesos, dedicándose a cobrar descuentos ilegales en impuestos, extorsionar empresarios, y a manejar los negocios de Leobardo y Evaristo, como la asignación de elevados contratos a despachos prestanombres de este ultimo en Guadalajara y Monterrey, que tenían el objetivo de desarrollar “estudios” que jamás se entregaron, como el caso de las Leyes de Ingresos Municipales, que fueron realizados por empleados de gobierno, y a través de despachos prestanombres de Evaristo Sifuentes cobraron cada años más de medio millón por este trabajo. Toño, tus calificaciones financieras, todas fueron compradas, y además pagadas excesivamente, porque se pactaba un 20% más para los “moches”, la Secretaria de Finanzas, está inundada de aviadores, facturas falsas, y cobros a indebidos proveedores, constructores, empresarios y contratistas. dinero que fue a parar a la cartera tuya y de tu hermano. Las cuotas a proveedores para agilizar los pagos son el pan de cada día, a través de Alma García, jefa administrativa de finanzas; el colmo ha sido el desarrollo inmobiliario Alberia, ubicado al poniente de la ciudad y propiedad de Evaristo, quien se ha beneficiado con descuentos y condonaciones indebidas, usando en septiembre pasado las facultades de la Secretaria de Finanzas para apropiarse ilegalmente de terrenos colindantes a su desarrollo, mediante embargos y remates, además se presionó a empresarios con cuotas o de lo contrario serian clausurados y embargados por parte del Director de Cobranza Jorge Enrique Ortega, abogado quien además de cobrar como Director en Municipio, cobró hasta septiembre $18 mil pesos al mes como aviador del Órgano Superior de Fiscalización, bajo la protección de Arturo Solano, ex titular del OSF.

En la Secretaria del H. Ayuntamiento, donde el incompetente Sergio Delfino Director del Contencioso, “se le paso” responder la famosa demanda interpuesta contra el Municipio por $32 millones de pesos, por los predios de canal interceptor, atando de manos al ayuntamiento para poder defenderse, y obligando al gobierno de la capital a pagar esta cuantiosa cantidad, deuda que le será endosa a la próxima alcaldesa; Toño, te salieron mal tus cálculos, pues pretendiste rematar predios propiedad del municipio valuados en más de $74,000,000.00 de pesos, en la cantidad de $32,000.000.00 de pesos los cuales serían comprados por prestanombres de tu hermano, pero olvidaste que el cabildo es quien autoriza este tipo de enajenaciones, la mayoría de los regidores no se prestaron a este fraude, que por poco y hace que tú y tu secretario de finanzas terminen destituidos y en la cárcel. Esta grave falta no sólo no fue castigada, sino que se le premio al incompetente Delfino, con la titularidad de la Secretaria de Administración, lugar donde a ti y a tu hermano los ha ayudado a hacer incontables negocios.

En la Secretaria de Administración las compras consolidadas fueron grandes negocios de tu hermano, llegando al punto tan patético que las dependencias no tenían ni papel ni insumos básicos, porque esto lo proveía exclusivamente empresas prestanombres de Leobardo; en cuanto a combustible, por cada 10 litros que compraba el gobierno municipal, se entregaban 8 a las dependencias, pues los dos restantes eran entregados en efectivo a tu hermano por parte de los gasolineros; se contrató sin licitación a Nextel, y al no salir el negocio se obligo a todo el personal de confianza a pagar este servicio, después de haber recibido un jugoso soborno por parte de la empresa, lo mismo que con la concesión de la nómina municipal a cierto banco; el taller municipal, fue otro negocio redondo, contratación de talleres fantasma, reparaciones inexistentes, cobros indebidos a los talleres sobre lo facturado, costos de reparaciones inflados hasta 10 veces su valor real de mercado, gastando más de $50,000,000.00 de pesos al año en “reparaciones” de vehículos. Todo esto ha traído como consecuencia que no exista gasolina para camiones recolectores, patrullas, camiones de bomberos y ambulancias, y que muchas de estas unidades estén arruinadas por las malas reparaciones, ¿Cuántos delitos se pudieron evitar, y cuántas vidas se pudieron salvar de no haber sido por tu corrupción Toño?

La Oficina Ejecutiva fue tu pista de aterrizaje, donde aviadores parásitos de la política como Jesús “La chucha” Martínez quien nunca se presentó a trabajar y varios lorenistas tuvieron cabida; que decir de Toño Bigotes, ejemplo de nepotismo y lambisconería, metió en la nómina a sus hijos como aviadores integrándolos en su propia dirección.

En obras públicas y contraloría tus directores “renunciaron” al no querer prestarse al juego de tu hermano y avalar obras de baja calidad a precio de primera, concreto hidráulico de delgado grosor, la rehabilitación de Alameda casi 40 millones de pesos, cuando realidad costo menos de 15millones, obras efímeras como el mercado municipal de villas, donde cercanos tuyos y no los comerciantes se quedaron con los locales, hasta Toño bigotes y Alberto aguilera son propietarios.

Toño, pudiéramos seguir con la interminable lista de tropelías para tan solo tres años de desgobierno, tu carrera política paradójicamente está llena de baches, de deslealtades y traiciones, en algunos días volverás a ser un simple mortal, millonario eso sí, pero sabiendo que ya eres un rechazado por el partido que te hizo alcalde.