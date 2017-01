Carta abierta a Martín Orozco Sandoval

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A esta Redacción personal de la Universidad Tecnológica de Calvillo hizo llegar esta misiva para quejarse de la rectora de ese plantel Pilar Martínez Velasco y de la directora académica Judith Cuéllar Esparza.

Aquí la misiva:

CARTA AL SR. GOBERNADOR DE AGUASCALIENTES C. MARTÍN OROZCO SANDOVAL

GOBERNADOR, MUCHOS HAN SIDO LOS ABUSOS E INJUSTICIAS DE LAS QUE HEMOS SIDO SUJETOS TANTO LOS TRABAJADORES COMO LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNOLOGICA DE CALVILLO, PRINCIPALMENTE POR PARTE DE LA RECTORA MA. DEL PILAR MARTINEZ VELAZCO Y DE LA DIRECTORA ACADÉMICA JUDITH CUELLAR ESPARZA, POR LO QUE A TRAVÉS DE ESTA CARTA SOLICITAMOS SU INTERVENCION PARA QUE TOME CARTAS EN EL ASUNTO Y PONGA ORDEN.

EL PAGO POR HORA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASIGNATURA, QUE ES MAYORÍA, FUE CONGELADO DESDE LA LLEGADA DE LA RECTORA EN FEBRERO DEL 2015, POR LO QUE DESDE ESA FECHA SIGUE SIENDO EL MISMO NO OBSTANTE A QUE CADA AÑO SE ACTUALIZABA CON EL AUMENTO AL SALARIO MINIMO. Y NUESTRA PREGUNTA ES ¿EN DÓNDE ESTÁN ESOS RECURSOS?, PORQUE A QUIÉN SE ATREVA A CUESTIONARLO DENTRO DE LA INSTITCIÓN PUEDE SER SUJETO DE DESPIDO INMEDIATO.

DESDE LA LLEGADA DE MA. DEL PILAR MARTINEZ VELAZQUEZ, SUS FAMILIARES Y AMIGOS COMENZARON A OCUPAR LOS PUESTOS CLAVE DE MANEJO DE RECURSOS, AÚN SIN CONTAR CON LA PREPARACION ALGUNA PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES, VIENDOSE AFECTADOS ALGUNOS TRABAJADORES QUE FUERON DESPEDIDOS PARA DEJAR VACANTES ESTOS PUESTOS DE TRABAJO.

ADEMÁS DE ESO, TANTO TRABAJADORES COMO ALUMNOS, FUIMOS OBLIGADOS A PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES PASADAS A FAVOR DEL PRI, POR LO QUE RECIBIMOS INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA ACADEMICA, (QUIÉN TRATA A QUIENES NO SON DE SU CONTENTILLO DE FORMA DESPOTA, ABUSIVA E INCLUSO HUMILLANTE, HACIENDO USO DE ABUSO DE AUTORIDAD) JUDITH CUELLAR ESPARZA, DE ASISTIR A MITINES POLÍTICOS DE LA EX CANDIDATA LORENA MARTÍNEZ, Y EN CASO DE QUE ALGUIEN DE LOS TRABAJADORES NO ASISTIERA SE LE DESCONTARÍA EL SUELDO; AL IGUAL PARA ALUMNOS LA INSTRUCCIÓN FUE LLEVAR A VOTAR A SUS FAMILIAS A FAVOR DEL PRI O DE LO CONTRARIO “SE TOMARIAN MEDIDAS POR NO APOYAR”. PARA ESTO, FUERON UTILIZADOS RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD, PARA LA RENTA DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO E INCLUSO VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES (UTNA).

SEÑOR GOBERNADOR, ESTA NO ES LA PRIMER CARTA DIRIGIDA AL EJECUTIVO ESTATAL, POR DESGRACIA Y A PESAR DE VARIAS DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE APOYO REALIZADAS NO OBTUVIMOS RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA, POR LO QUE EN ESTÁ OCASIÓN SE LA HACEMOS LLEGAR A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN; ESPERAMOS SEA DE SU INTERÉS, SE INVESTIGUE LO QUE AHORA DENUNCIAMOS Y SE RESUELVA. MUCHAS GRACIAS.