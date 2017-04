Carrito carga borrachos es un engaño: PRI

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- El regidor tricolor en el cabildo capitalino, Netzahualcóyotl Ventura Anaya, denunció como un engaño el proyecto piloto “El Carrito” implementado por la administración de la alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel, para tratar de llevar a gente alcoholizada hasta sus casas, como una medida de prevención de accidentes.

Más allá de las críticas por la operación del programa, el regidor señaló que “ni siquiera han dejado fracasar al proyecto, porque ni siquiera existe”. Explicó que tras una noche de rondín, se dio cuenta que las cifras anunciadas por el ayuntamiento sobre 1125 viajes realizados en tan solo cuatro días de Feria, son falsas.

“Estuve haciendo trabajo de campo y no vi ni un solo coche. Además, los dueños de antros me dijeron que no les habían entregado los boletos para los usuarios o que simplemente no conocían el programa”, expreso. Además, subrayó que los mismos policías municipales le contaron no haber visto ningún tipo de vehículo para este trabajo.

“Están destinando recursos públicos por simple propaganda, están mintiéndole a la ciudadanía respecto a este programa. Por todos lados hay irregularidades. Es un simple escaparate, en medio de 11 millones de pesos de presupeusto que añadieron al departamento de comunicación social”, concluyó.