Carlos Lozano es corrupto, ruin y nefasto: Luis Armando Reynoso

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El panista, Luis Armando Reynoso Femat, calificó al gobierno del priista, Carlos Lozano, de cínico, corrupto, ruin, nefasto y antagónico.

Lo anterior tras repudiar la cacería emprendida en su contra fabricándole varios delitos que hoy lo tienen todavía enfrentando varios procesos jurídicos, algunos ya resueltos a su favor.

En una reunión que sostuvo con amigos en la explanada de su edificio Capital City en el surponiente de esta ciudad, Reynoso recordó el caso del tomógrafo, los predios en Morelos dos, la venta de lotes en Villas de Nuestra Señora de la Asunción vendidos a bajo precio entre otros, donde la procuraduría del sexenio pasado encabezada por Felipe Muñoz con la complicidad en ese entonces del presidente del supremo tribunal de justicia Fernando González de Luna actuaron con alevosía para perjudicarlo, este último a cambio de un fiat notarial.

En el tema del Partido Acción Nacional acusó a Luis Felipe Bravo Mena, un político irrelevante que preside la comisión anticorrupción, de estar detrás de los múltiples intentos de expulsión del partido.

Así mismo criticó a dirigentes del PAN que en tiempos electorales solo propician desunión, resquebrajamiento y fragmentación dentro de la militancia; “quienes curiosamente traban alianzas con otros partidos y hablan de unidad no hacen lo propio para conservar la unión dentro de casa”.

Al concluir el ex jefe del Ejecutivo no descartó buscar una senaduría aunque no se sabe en qué partido político.