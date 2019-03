Cargan mujeres con pobreza en el campo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Prácticamente se ha equilibrado el trabajo entre hombres y mujeres en el agro, pero esto no se ha traducido en una equidad para toma de decisiones, afirmó Leticia Diaz de León Torres, magistrada del Tribunal Unitario Agrario.

En este sentido, indicó que la propiedad social de las tierras en Aguascalientes, alrededor de un 50 por ciento son laboradas por mujeres.

“De ese 50 por ciento, yo le puedo decir que el 70 por ciento es trabajado por mujeres y de las cuales no son titulares y no son tomadas en cuenta para la toma de decisiones”, apuntó.

Diaz de León Torres mencionó que se necesita valorar más la aportación de la mujer en el agro de Aguascalientes.

– ¿Están cargando con la pobreza del campo las mujeres?

– Yo podría decirle que sí, pues la mayoría de los hombres salen y se van, mientras las mujeres se quedan.

La magistrada del Tribunal Unitario Agrario ofreció una ponencia en el Congreso del Estado, con motivo del Día Internacional de la Mujer.