Caravana migrante podría ser aceptada en Canadá

Tijuana, B.C.- El Arzobispo de Canadá, Leonardo Marin Saavedra, planteó hoy a la caravana de migrantes en la ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos, la posibilidad de ser aceptados en aquel país si se dan las condiciones que exige el Gobierno canadiense.

El sacerdote católico, de origen colombiano, dijo que para que los viajantes lleguen a Canadá se podría crear un puente aéreo México-Canadá, un traslado en barco hasta Vancouver o pedir permiso a Estados Unidos para pasar vía terrestre en autobuses, posibilidad ésta última que consideró complicada.

“Un grupo de personas de San Francisco me llamó y me dijo usted es la persona indicada para que hable con el Gobierno de Canadá para ver si es posible que lleváramos a algunos migrantes de la caravana a Canadá y a mi me encantó la idea”, contó a los centroamericanos en el albergue que se ubica en el deportivo Benito Juárez de esta ciudad.

“El sueño estadounidense es eso, un sueño y ustedes pueden tener un territorio de paz en Canadá”, añadió.

Pidió a los migrantes “no se desanimen”, “ser respetuosos” con el país que les ofrece hospedaje, en este caso México, “no hacer caso a expresiones de discriminación” y modificar “conductas y expresiones negativas”.

Dijo que distintas organizaciones se encargarán de enviarle un proyecto al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, para ver si es posible que Canadá acepte a un grupo de integrantes de la caravana, además les pidió “no hacerse ilusiones pero si tener fe”.

Marin Saavedra ofrecerá una conferencia de prensa este lunes en Tijuana para ofrecer detalles de la posibilidad que planteó a un grupo de los casi 3.000 migrantes que ocupan el albergue que se ubica en la popular zona norte de Tijuana.

Los migrantes están a la espera de reagruparse para formar nuevamente el grupo de 5.000 migrantes que entró a México el 19 de octubre para tomar una decisión sobre su futuro si piden asilo político en Estados Unidos o refugio en México.