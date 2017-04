Captura de Yarrington por narco no afecta solamente al PRI: Landín

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La detención del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington desprestigia a todos los partidos políticos, no sólo al PRI donde militaba, consideró Elsa Amabel Landín Olivares, diputada local del tricolor.

“Yo creo que afecta la imagen de todos los servidores públicos, fuera del partido que milites, los espacios públicos deben de ser para darle respuesta a la población y lamentablemente vemos cada vez más casos y no sólo de un partido, también hay casos graves en el PAN, en Morena, en el PRD”, expresó.

Yarrington, quien fuera ejecutivo priista de Tamaulipas durante la década pasada, fue detenido en Italia, en respuesta a una orden internacional de captura en su contra. El PRI ya se había deslindado de su antiguo militante.

Landín Olivares aplaudió que se haya dado con el paradero del ex mandatario: “sin duda es una acción positiva para que no haya duda de que el gobierno federal no quiere que existan casos impunes y nosotros estamos a favor de que se den estas detenciones de ex funcionarios que no hayan sido honestos con los recursos públicos”.

– ¿No llega tarde, pues dejó de ser gobernador hace más de diez años?

– Lo importante es que llega y que hubo un proceso. Estos procedimientos no dependen de una sola persona, sino que hay instancias y se va alargando el tiempo. Además de que no tenía huyendo diez años ni una orden de aprehensión en su contra desde que dejó el puesto.

La diputada del PRI destacó en ese aspecto la sentencia de dos años de cárcel dictada en contra del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, explicando que “no debemos permitir los excesos de funcionarios públicos”.