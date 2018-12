Captan video de erupción del volcán Anak Krakatoa antes del tsunami

Noticieros Televisa

El monte Anak Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos del mundo, entró en erupción horas antes de que un tsunami arrasara con las costas de Indonesia.

El pasado sábado, este coloso de fuego y roca entró en erupción. Se cree que la fuerza de las explosiones, en combinación con deslaves de suelo marino, fueron la causa del tsunami que ha afectado a millares de personas y provocado la muerte a 222, hasta ahora reportados.

De acuerdo con el portavoz de la Agencia para la Mitigación de Desastres de Indonesia (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, la catástrofe pudo haberse debido a la combinación de deslizamientos de tierra bajo el agua y las ‘marejadas provocadas por la luna llena’.

La unidad de manjeo y conservación forestal de las islas Krakatoa registró en video el momento exacto de la salida de una columna de ceniza volcánica negra, de más de mil 500 metros de altura, y la caída de material incandescente.

La erupción del monte Anak Krakatau se produjo a las 17:22 de la tarde y duró aproximadamente cinco minutos. En ese momento, el viento soplaba débilmente y las olas eran débiles, según el reporte.

El volcán joven Anak Krakatoa, o ‘Hijo de Krakatoa’, está ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Sumatra y Java. Su actual lugar es el mismo sitio donde se encontraba el legendario volcán Krakatoa.

Just completed a hi-speed video of yesterdays (22th December) eruptive activity at #Krakatau volcano. A new lava-flow can be seen descending to left of the island. Filmed 47km away from it, only a few hours prior to the #tsunami hitting the coast of Java. @id_magma @infoBMKG pic.twitter.com/VQaFU7pVvQ

— Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) December 23, 2018