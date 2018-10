Captan a Emma Watson en México, besando a su nuevo novio

La pareja, parecía estar pasando un muy buen rato juntos. Atrás quedan los días en los que Emma se paseaba agarrada cariñosamente del brazo del actor de Glee Chord Overstreet, aunque no parece echarle mucho de menos.

He will be hating life soon.

Emma Watson caught in a romantic clinch with handsome Brendan Wallace https://t.co/tBX1vemqzK via https://t.co/k9q38exTSR

— Deplorable Me! (@Haamrtime) October 16, 2018