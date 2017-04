Capacitan a personal del DIF Estatal en temas de Derechos Humanos

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- El director del DIF Estatal, Alejandro Serrano Almanza, clausuró el curso de capacitación “Acceso a la Justicia y Derechos Humanos” que impartió la Casa Jurídica en Aguascalientes a los trabajadores del organismo, en donde el objetivo es que los servidores públicos se sensibilicen con las necesidades de los usuarios para que les brinden una atención con mayor calidez.

En el evento, que se efectuó en las instalaciones de Casa Club, Serrano Almanza reiteró el compromiso de la institución de que los colaboradores del DIF Estatal reciban una preparación constante, ya que esto se verá reflejado en un servicio más eficiente y humano a los usuarios.

Destacó que en cumplimiento a las indicaciones de la presidenta del DIF Estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, es una prioridad que los usuarios reciban una atención muy cercana y personalizada, que entienda sus problemas y que se les brinde una solución, y que de no estar en manos del organismo, se les canalice a la instancia correspondiente donde puedan recibir la ayuda.

Indicó que los usuarios que acuden a la institución deben sentirse escuchados y atendidos, dejando atrás viejas prácticas de servicio, en donde los beneficiarios se consideran como un número más.

“No debemos tratar a los usuarios como un expediente más; son historias de vida que pueden transformarse con el apoyo del DIF Estatal”, expresó.

En su intervención, la ponente, Joanna Durán Guevara, quien funge como responsable de enlace con la ciudadanía en la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, señaló que la clave para que la gente se sienta bien atendida es que el servidor conozca los derechos de los ciudadanos.

Resaltó que el personal que tiene contacto con el público también tiene que tener un cambio de actitud, para no vulnerar los derechos humanos de los que acuden a pedir un servicio.

“La población tiene que conocer sus derechos, de lo contrario pueden ser vulnerados y lo peor, no saben los mecanismos para hacerlos valer”, destacó.

Comentó que los servidores públicos tienen que ser muy cuidadosos en el trato que dan a la población que atienden, ya que la dignidad humana, dijo, se quebranta muy fácilmente, desde la manera en que se le ve y se le da seguimiento a cada caso.

Mencionó que en el servicio público hay patrones de conducta que tienen que cambiarse, debido a que la gente merece ser atendida con respeto, eficiencia, justicia y una gran calidez.

Resaltó que de manera cotidiana se arrastran ciertos vicios en algunas dependencias de gobierno, como el hecho de “mecanizar” el trato que se tiene con las personas, inclusive en algunas ocasiones ni se les observa, sólo se llenan formatos en la computadora sin conocer a fondo el problema del usuario.

“No los volteamos a ver a la cara, es más, no percibimos la preocupación y problema del usuario; se llenan expedientes con diferentes nombres, pero no se le da un trato particular, y el no escucharlos sin duda alguna obstaculiza el acceso a la justicia”, apuntó.

Resaltó que la clave para una mejor atención está en sensibilizar a los servidores públicos, transformando su actitud y concientizándolos sobre la importancia de los derechos humanos de la gente que acude a solicitar un servicio a su sitio de trabajo.